Var helt ekstrem

– Jeg har en historie som jeg kanskje kan ta, sier Mathias Dyngeland før han tenker seg godt om.

Brann-keeperen står på plenen utenfor huset der han vokste opp. Huset ligger et godt stykke utenfor allfarvei, på Totland i Bergen.

Skiløyper, skog og en terrengbane bygget av hans egen far er nærmeste naboer.

– Vi hadde en gokart med bur. Den var laget for å kjøre i terreng. Den hadde søyler over og du satt inne i et bur.

– Jeg tror jeg kjørte den og så kjørte min bror ATV, så skulle vi ta hverandre. Det hørtes ikke veldig bra ut. Det var rett og slett om å gjøre å kjøre på hverandre.

NESTENULYKKER: Mathias Dyngeland forteller om en meget aktiv barndom. Fotball, men også full fart med go-kart og ATV i en utvidet del av hagen.

To brødre med velutviklet konkurranseinstinkt ga full gass for å kjøre hverandre ned.

– Det gikk ikke så veldig bra, he he, fordi den og karten hadde ikke fjæring. Jeg tok utfor en skrent og landet opp-ned. Men det gikk veldig fint. Jeg tror jeg tok han, så han hadde den. Det sier litt om hvor ko-ko det var til tider, sier Mathias Dyngeland.

Egenprodusert bane

Branns skuddstopper tråkker ut på en irrgrønn plen. Gresset er langt lengre enn det han vanligvis står på.

– Det er lenge siden det var noe aktivitet her, men det er langt bedre enn Nadderud, sier Dyngeland og ler.



Her tilbrakte han oppveksten. Brødrene, fettere, alle som var innom huset på Totland ble på et eller annet vis involvert. En parkeringsplass ligger rett ved.

VEGGEN: En trevegg laget av faren var alt som skulle til for at brødrene Lønne Dyngeland holdt det gående med fotball i hagen i timevis. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det var ikke en helt gunstig plassering. I familiebesøk så var det gjerne noen onkler og tanter som fikk bilene sine skutt i hjel.



Det kunne også gå hardt for seg på gresset. En fetter fikk noen tunge måneder etter et sommerbesøk hos familien Dyngeland.

Først ett brudd i armen påført på plenen utenfor huset. Så gikk turen til nabolagets paintball-arena.

– Jeg har en fetter som er keeper og han knakk håndleddet her. En kompis av min bror skøyt, traff hånden hans, da knakk han og gipset den ene hånden.

– Han snublet i en grein og knakk den andre hånden, endte opp med å komme hjem fra familiebesøk med gips på begge hendene.



Men gressplenen på Totland skjuler også historien om en ekstremt dedikert gutt.

Pappa og banemann, Arne, forteller om en dag 13 år gamle Mathias hadde fått beskjed om at han ikke var god nok til å slenge seg til den ene siden.

– Han kom hjem og slang seg så mye til den ene siden at gresset ble helt svart, sier far til TV 2.



– Jeg var jo perfeksjonist av meg, noe jeg har prøvd å legge litt i skuffen. Jeg tok sikkert ting ordrett før, ja. Så da kan jeg se for meg at jeg sto her i ganske mange timer og øvde, ja.

Perfeksjonisten Mathias Dyngeland får du mer om senere i artikkelen.

Hemmeligheten

Som de fleste andre startet Mathias Dyngeland fotballkarrieren som utespiller. Han ble stort sett plassert på midtbanen, men kunne også rydde unna i forsvar.

CUPMESTER: Det er som keeper Mathias Dyngeland har gjort suksess, men 27-åringen var lenge en meget god utespiller. Her med Brann-kompis Bård Finne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

I 10-årsladeren fant midtbanespilleren ut at det var noe som trigget ham enda mer.

– Det kommer gjerne av at jeg likte å være akrobatisk. Min mor var turner, så jeg likte å turne litt på fritiden. Jeg tok araber flikk flakk, eller back flip og litt sånne ting, så ble jeg jo bare stående litt i mål her hjemme da med brødrene mine



Følelsen av å redde ballene brødrene fyrte av gårde ga en følelse som var bedre enn den Mathias fikk som utespiller. Men det var ikke dermed sagt at han skulle stå i mål for den lokale klubben.

LILLESØSTER: Mathias Dyngeland er vokst opp i en stor familie med mor, far og fem søsken. Her ønskes Brann-spilleren velkommen hjem av flokkens miste, Madeleine. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Jeg hadde to veldig dyktige trenere da jeg spilte på barnelaget. De holdt meg som utespiller i to til tre ekstra år fordi de mente at det kom til å gagne meg. De traff jo spikeren på hodet der. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Brann-keeperen.

Nå er gutten fra Totland blitt en av Norges beste mellom stengene – spesielt med beina er 27-åringen i toppen.

STOREBROR: Stian Lønne Dyngeland spilte sammen med Mathias i oppveksten, men også da begge brødrene spilte for Sogndal. Foto: Alf Vidar Snæland/ NTB

Storebror Stian har også noe av æren for det.

– Han er spiss og trente veldig mye på å bruke venstrebeinet. Da gjorde jeg det samme og det er vel noe av grunnen til at den foten ikke bare henger og slenger ved siden av, sier Dyngeland.



Ekstrem i oppveksten

Tirsdag 6. juni kunne familien Dyngeland høre sønnens navn bli lest opp da landslagsledelsen presenterte troppen til møtene med Skottland og Kypros.

Innenfor barndomshjemmets fire vegger kan man merke at suksessen betyr noe ekstra.

– Vi er superstolte og utrolig takknemlige for at vi får være med på noe så fantastisk kjekt, sier mamma Inger Lise Lønne Dyngeland til TV 2.

GLEDE: Lillesøster Madeleine og mamma Inger Lise tar i mot Mathias Dyngeland hjemme på Totland. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Lillesøster Madeleine stråler når hun får spørsmål om storebrors prestasjoner. Hun klarer nesten ikke gjøre uttrykk for hva hun mener.

Men én ting er hun helt sikker på – storebror kan stoppe Erling Braut Haaland på treningsfeltet til landslaget.

– Han kommer til å redde. Det er jeg sikker på.



– Nå kan ikke du løpe vekk fra kamera, mamma.



Mor, Inger Lise, spinner av gårde over gulvet. Huset er strøkent når Brann-stjernen kommer hjem.

I mange år har hun sørget for at de seks barna i familien har hatt rent treningstøy, brødskiver og pålegg klart til nistepakker på skolen.

TÅLMODIG MOR: Inger Lise Lønne Dyngeland fortjener en medalje for tålmodigheten hun utviste da en bestemt sønn nektet å forlate huset uten nøyaktig lengde på ferdigknytte skolisser. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Og hun har vært tålmodig. Spesielt med Mathias da han var i seks-syvårsalderen. En meget bestemt liten fyr var vrien å ha med å gjøre før huset kunne forlates.

– Skolissene skulle være nøyaktig like på begge skoene. Det er jo nesten umulig å få til, så de måtte knyttes ca. 15–20 ganger før vi gikk ut, forteller mamma.



– Vi måtte jo bare stå i det, ellers hadde vi aldri kommet oss ut.



– Jeg la det fra meg etter hvert. Men jeg har sikkert dratt med meg perfeksjonismen et godt stykke, men nå er den gradvis lagt vekk. Jeg føler ikke jeg er definisjonen av perfeksjonist lenger nå, men jeg er detaljorientert og ønsker kvalitet, svarer sønnen.



MINNER: Mathias Dyngeland har hatt en veldig aktiv oppvekst. Som barn nummer tre i en søskenflokk på seks ble han tidlig vant til å være i aktivitet.

Nå knytter Mathias Dyngeland skolissene på egenhånd, uten tanke på at de må være symmetriske. 27-åringen har nettopp gjennomført halvannen ukes landslagssamling med de aller beste.

– Det er veldig kjekt. En utrolig god mulighet til å fortsette utviklingen. Det kommer til å gi mersmak og en boost for å fortsette å utvikle seg, sa Dyngeland til TV 2 før avreise.