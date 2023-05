VAR-grep inn – så raknet det for Vålerenga

Vålerenga-Lillestrøm 3-4

Vålerenga, som fra start vartet opp med festfotball på et fullsatt Intility Arena, fikk seg et skudd for baugen like før pause.

Simen Juklerød gikk hardt inn i en takling.

Dommer Kristoffer Hagenes, som i første omgang kun ga frispark, ble kalt bort til skjermen utenfor banen.

Da gjorde han om på avgjørelsen og ga Vålerenga-spilleren rødt kort.

Magnus Knudsen, som ble taklet, støtter valget og viste frem «beviset» på direkten:

God bruk av VAR, konkluderte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fra kommentatorboksen.

– Juklerød kommer inn med såpass mye kraft og treffer ham rett i leggen. Det er å utsette en motspiller for fare. Når man ser reprisen, skjønner jeg at Hagenes gir det røde. Det så verre ut på video enn fra kommentatorplass, sa Mathisen.

Henning Berg, som er gjest under TV 2s sending mandag, mener at det hadde holdt med gult.

Stopperlegenden vurderer at Juklerød «sparker mer motstanderen enn å gå gjennom».

– Det er kontakt og sikkert vondt. Jeg synes listen er litt lavt for rødt kort, og hadde ment at gult kort hadde holdt, sier Berg.

PROTESTER: Vålerenga-spillerne omringet dommeren etter situasjonen. Kaptein Stefan Strandberg var tydelig frustrert. Foto: Stian Lysberg Solum

– Spillet utvikler seg og dommerne utvikler seg. Mange ting er annerledes fra tidligere. Så er spørsmålet hvor mye kontakt man skal tillate og hvor mye skal man ikke tillate? Det er en evig diskusjon, poengterer Berg.

Dag-Eilev Fagermo sier til TV 2 i pauseintervjuet av at han ikke har fått sett situasjonen på nytt.

– Simen sier at han tok ballen og det er ikke stor fart inn. Det er VAR, så jeg regner med at dem som sitter der har sett situasjonen nøye, sier Vålerenga-treneren.

Han er ikke særlig lysten på å diskutere situasjonen i detalj.

– Jeg kan ikke nok om reglene, de VAR-greiene. Vi fikk annullert et mål for offside i Bergen som med dataprogram viser seg å være 40 centimeter onside, hevder han.

– Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Jeg har ikke kompetanse på det, fortsetter Fagermo.

FULLT KOK: Intility var nærmest fylt opp en time før kampstart. Her er Gjermund Åsen på vei inn i feltet i Lillestrøms jakt på redusering. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

LSK-trener Geir Bakke svarer kort:

– Jeg ser den bare på skjermen inne på stadion. Jeg ser at han har strak fot hele veien. Det er kanskje det det blir dømt på.

Akor Adams reduserte for Lillestrøm rett etter pause. Like før full tid utlignet Gjermund Åsen, før Adams ble den store helten fem og et halvt minutt på overtid.

Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er elektrisk. Jeg kan ikke beskrive det. Jeg er veldig glad, sier Adams til TV 2 foran øredøvende jubel fra Kanarifansen.

– Det er fantastisk. Ingenting er som dette, fortsetter han.

For Vålerenga betyr det tre kamper på rad uten seier.