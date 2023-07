VAR brukte sju (!) minutter: – Bare tull

Se FotballXtra-studioet fyre seg opp over tidsbruken i videovinduet øverst!

Etter halvtimen på Skagerak Arena jublet kultfiguren Diogo Tomas for scoring og ledelse for Odd.

Men VAR brøt inn. Finnen var kanskje i offside.

På bildene var det vanskelig å bedømme om målet måtte annuleres. Det syns også dommerne i VAR-rommet.

Reprisene rullet og gikk, og avgjørelsen lot vente på seg. Etter sju minutter ble avgjørelsen omsider tatt.

– Det er bare tull, sier Bryne-spiller Rogvi Baldvinsson.



Han satt i FotballXtra-panelet, som fyrte seg mer og mer opp jo lengre tid fagpersonellet på bakrommet brukte på å ta en avgjørelse rundt scoringen.

Han mener de bare burde gå for den opprinnelige avgjørelsen når situasjonen var så tvilsom.

– Hvis det er en millimeterfeil, så tror jeg supporterne tenker at det er greit, det er en del av sjarmen, sier Baldvinsson.

TV 2s ekspert Yaw Amankwah er enig.

– Selvfølgelig vil vi ha alt riktig, men det kommer med en alt for stor kostnad at det tar så lang tid. Spillerne blir jo kalde når det tar så lang tid, sier Yaw Amankwah.



Han mener den lange responstiden kan ødelegge for resten av kampen.

– Det er ingen skam for VAR-rommet at dette er så marginalt at vi ikke klarer å se noe, og stå med den avgjørelsen. Der må de være mye tøffere. Tror dere vi skal få festfotball og full fyr i teltet når de står i ro i sju minutter? Selvfølgelig får vi ikke det, sier eksperten.



Til slutt ble scoringen godkjent. Odd leder 1-0 til pause over Vålerenga.