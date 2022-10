Vanvittig snuoperasjon sørget for magisk RBK-kveld

Rosenborg-fansen vartet opp med fyrverkeri i forkant av storoppgjøret på Lerkendal. Og til slutt fulgte Rosenborg-spillerne opp med et fyrverkeri av en avslutning på banen.

MÅL: Carlo Holse scorer for Rosenborg under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Bodø/Glimt på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg- Bodø/Glimt 3-2 (0-1)



Oppgjøret mellom Rosenborg og Bodø/Glimt hadde den perfekte ramme: Et fullsatt Lerkendal gjorde at storkampen definitivt fikk en fortjent innpakning - og til slutt fikk hjemmepublikum så absolutt valuta for pengene.

Carlo Holse ble den store helten med sin 3-2-scoring.

– Det blir ikke bedre og større enn dette i Eliteserien. Lerkendal er utsolgt, det er toppkamp og så får vi en slik kamp. Rosenborg er fantastisk gode i perioder av andreomgang, og Tengstedt viser nok en gang hvilken klassespiller han er, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

AVGJØRELSEN: Her banker Carlo Holse inn vinnermålet. Foto: Ole Martin Wold

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen tok seg tid til å skryte av søndagens motstander.

– Rosenborg er i utvikling. De har vært gode på spillerutvikling, og de har jobbet kjempegodt. Det er viktig for norsk fotball at Rosenborg melder seg på igjen, sier han til TV 2.

Nå tror Mathisen på trøndersk medalje i Eliteserien:

– Med LSK sitt tap mot Odd ser RBK ut til å ha god kontroll på medalje og muligheten for spill i Europa neste sesong, og det at de ender såpass høyt på tabellen etter den vinteren de hadde var det ikke mange som hadde sett for seg - selv om vi i TV 2 tippet de på 3.plass.

Tok fullstendig fyr



Bodø/Glimt ledet lenge 1-0, men så tok det fullstendig fyr på Lerkendal etter at Carlo Holse banket inn 1-1 da klokka passerte 74.54.



Bodø/Glimt gikk nemlig rett i angrep og tok ledelsen 2-1 ved Hugo Vetlesen, men Rosenborg-storscorer Casper Tengstedt lar seg sjeldent be to ganger. Da klokka passerte 76.31 banket han inn 2-2 og noen magiske Lerkendal-minutter var et faktum.



Men Rosenborg, som definitivt jaktet det avgjørende målet, skulle få betalt. To minutter før slutt kombinerte RBKs superdansker, Carlo Holse og Casper Tengstedt som så mange ganger før.

Holse fikk æren av å sette inn 3-2 - og Lerkendal gikk fullstendig av hengslene etter en vanvittig avslutning.

Frekt RBK-stikk

Heller ikke opptakten til oppgjøret var så verst. En video publisert på Twitter i forkant av kampen, viste at enkelte RBK-sympatisører hadde oppsøkt Bodø/Glimts spillerhotell natta i forvegen og fyrt opp fyrverkeri.



Ifølge Bodø/Glimt-trener førte det faktisk til at enkelte Glimt-spillere fikk forstyrret søvnen i forkant av oppgjøret.

– Jeg hørte ikke noe, men det var noen spillere som våknet av bråk. Bra humør, spør du meg, meldte Glimt-trener Kjetil Knutsen til rettighetshaver Discovery i forkant av kampen.

Kjetil Rekdal forsikret på sin side om at det var ikke et bestillingsverk fra hans side.

– Nei, vi driver ikke med usportsligheter utenfor banen. Vi skal ha en fair kamp på banen, meldte Rosenborg-treneren.

Espejord åpnet ballet

Selv om enkelte Glimt-spillere fikk med seg Glimt-stikket natta i forvegen, tok de fleste det med et solid smil.



Og da kampen var i gang på Lerkendal, var det absolutt ingenting som tydet på at Glimt-spillerne var preget.

I førsteomgang var Bodø/Glimt det beste laget, og etter 18 minutter kom gjestenes scoring. Et perfekt innlegg fra Amahl Pellegrino ble enkelt styrt i mål fra Runar Espejord.

Bodø/Glimt var det førende laget, men skapte ikke allverdens av sjanser. Rosenborg slet på sin side med å komme seg høyt i banen, og som regel var det da Brice Wembangomo var upresis at RBK ble farlig i førsteomgang.

Like før pause kunne RBK utnyttet en stor Wembangomo-brøler, men i feltet ble vertene for upresise og en gedigen mulighet ble skuslet bort.

– Vi må opp mange hakk, meldte Kjetil Rekdal i pausen.

Tok grep

I andreomgang virket det som om RBK-spillerne hadde hørt på sjefen sjøl. Rosenborg gikk langt mer aggressivt til verks, og plutselig var det vertene som styrte på Lerkendal.



Etter 53 minutter kunne storscorer Casper Tengstedt sørget for 1-1 da han kom til nydelig skuddhold fra 16 meter, men denne gang gikk ballen på utsiden av stolpen for RBKs danske.

Han spissmakker, Ole Sæter, hadde også en ball i nota få minutter senere etter en råsterk volley, men assistentdommeren hadde for lengst markert for offside og det var derfor bare et fåtall som rakk å juble på Lerkendal.

Mål på mål på mål

Men så skulle altså Rosenborg få betalt for sin langt bedre på androemgangen: 73 minutter var spilt da Rosenborg kombinerte fint på venstrekanten. Ballen endte hos Carlo Holse, som hamret inn 1-1 mellom beina på Glimt-keeper Haikin.

Det fikk Lerkendal til å gå av hengslene - men så våknet Glimt bare minutter senere. Plutselig var formspiller Hugo Vetlesen alene gjennom på kort hold, og dermed var 2-1 til Glimt en realitet.

Denne gang var jubelscenene enorme blant et imponerende antall Glimt-fans på Lerkendal, men gjestene var ikke lenge i himmelen.

For nå tok det full fyr på Lerkendal. Rosenborg gikk omtrent rett i angrep, innbytter Per Ciljan Skjelbred flikket ballen vakkert til Casper Tengstedt som fra 16 meter bredsidet inn 2-2.

Men Rosenborg-festen var altså ikke ferdig. To minutter før slutt kombinerte RBKs dansker, Carlo Holse og Casper Tengstedt på strålende vis. Inne i feltet fikk Holse æren av å fullføre en magisk Rosenborg-kveld på Lerkendal da han satte inn 3-2.