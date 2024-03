Valsvik avslører pengekonflikt med RBK-Dorsin: – Du kommer til å høre fra meg

Strømsgodset-kapteinen er gjest i TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» og legger ingenting imellom når det blir snakk om fortiden i Rosenborg.

Midtstopperen gir et dønn ærlig innblikk i hvordan han opplevde de siste månedene i trønderklubben og spillet i kulissene.

Han åpner opp om det han opplevde som utfrysning og røper at han havnet i en konflikt om penger med sportssjef Mikael Dorsin.

Lytt til episoden her:

– Jeg ble provosert

Det var mens han var utlånt til Stabæk på høsten i 2020 at Valsvik først merket at noe ikke var helt som det skulle.

– Jeg satt rett og slett og ventet på litt penger. Lojalitetsbonus. Det kom aldri. Jeg skjønte ingenting. Jeg hadde forsikret meg om det før jeg reiste på utlån, at alt var i orden mellom klubbene, og at jeg ikke skulle gå ned i lønn, sier Valsvik.

Lojalitetsbonus er en vanlig ordning i norsk fotball som innebærer at spillere får en tilleggsutbetaling etter hvert som de blir værende i en klubb, for eksempel for hvert overgangsvindu som stenger uten at de drar.

Ettersom Valsvik savnet en bonus på «et par månedslønner» – altså flere hundre tusen kroner – ringte han etter hvert RBK-sjef Dorsin.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke skulle få pengene fordi jeg var i Stabæk. Heldigvis var jeg såpass gammel og rutinert at jeg skjønte at dette var noe jeg skulle ha. Så jeg ble provosert og sa: «Dette skal jeg ha. Du kommer til å høre fra meg.»



Etter én eller to dager ringte Dorsin tilbake, ifølge Valsvik.

– Da fikk jeg beskjed om at jeg skulle få pengene, men «husk til neste gang at det er mye tøffere i Tyrkia, Øst-Europa eller hvor som helst i Europa». Da ble jeg bare så matt. Jeg har det i kontrakten, så det er ikke vits i å komme med sånne svada-påstander, sier han.

«IKKE ET FORHOLD»: Gustav Valsvik hevder det er isfront mellom han og Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Slik svarer Dorsin

TV 2 har forelagt Dorsin meningsinnholdet i uttalelsene til Valsvik i podkasten. Sportssjefen hadde ikke mulighet til å delta i podkasten selv, men svarer slik på den angivelige pengekonflikten:

– Gjennom årene holder man på med mange avtaler. Av og til blir man ikke helt enige fordi det kan være visse uklarheter på hver side. Det kan ta tid å løse, men som oftest kommer man frem til en løsning, og det gjorde man denne gangen også.

På spørsmål om hva han mener har vært galt i Rosenborg de siste årene, kommer Valsvik med et nytt stikk mot ledelsen.

– Det er nok spillerbehandlingen, menneskebehandlingen, personalbehandlingen. Hvordan du behandler folk, rett og slett. Det tror jeg er den største utfordringen deres, sier 30-åringen.

GIKK MOT SLUTTEN: Gustav Valsvik før Rosenborg-kamp mot Odd i august 2020. Han skulle snart bli sendt på utlån til Stabæk. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Hva slags forhold har du til Dorsin nå?

– Nei, det er ikke et forhold. Vi har ikke noe forhold i det hele tatt.

Dorsin svarer slik på Valsviks klare antydninger om at Rosenborg-ledelsen ikke behandler folk på en god måte:

– Jeg synes Rosenborg behandler alle mennesker bra. Det har vi alltid gjort. Det er en av våre verdier.

– I fotballen kan folk ha ulike opplevelser av ting. Vinner du gull og spiller om titler, forlater du gjerne klubben med en god følelse. Spiller du ikke så mye, trenger ikke følelsen å være den samme, men det trenger ikke handle om menneskebehandling, fortsetter Dorsin.

– Vi er veldig bevisst på menneskebehandling og føler vi behandler folk bra. Det betyr mye for oss, sier han.

Valsvik terminerte kontrakten med Rosenborg i mai 2021 og signerte deretter for Strømsgodset, der han nå er kaptein.

Vil du høre Valsvik fortelle om å bli «utfryst» av Åge Hareide, eller hvorfor Bodø/Glimt-profil Ulrik Saltnes ble oppgitt da klubben gjorde nok en stjernesignering? Lytt til denne episoden av podkasten «Spiss Vinkel»: