Valset over Aalesund: – En aldri så liten ydmykelse

Aalesund - Brann 0-3

Se Sivert Heltne Nilsen senke farens lag i videovinduet øverst!

Lørdag banket Brann det svenske topplaget Hammarby 5-3 på Marbella, og torsdag viste bergenserne seg frem igjen.

I treningskampen mot Aalesund var Brann soleklart best, og styrte hele kampen.

– Det ser bra ut. Vi bygger angrepene bak fra og vi er dyktige i kombinasjonsspillet i siste tredjedel, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2 etter seieren.

– Det er mange bra ting her og mindre bra ting. Jeg er jevnt fornøyd med at vi scorer åtte mål mot Hammarby og Aalesund, fortsetter Horneland.

Spesielt Branns venstreside med David Møller Wolfe, Felix Horn Myhre og Niklas Castro gjorde det travelt for laget fra Sunnmøre.

– Det er ganske høyt nivå på kombinasjonsspillet til Brann her, som har vært langt, langt bedre, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

SCORET: Danske Frederik Børsting satte 2-0 målet mot Aalesund. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Selv om Brann dominerte gikk lagene til pause på stillingen 0-0, men i andre omgang løsnet det.

Først scoret Horn Myhre fire minutter etter pause, og ti minutter senere stanget danske Frederik Børsting inn 2-0. I det 68. spilleminutt fikk Brann straffe. Den satte en sikker Sivert Heltne Nilsen, som kunne juble over scoring mot faren Lars Arne Nilsens lag.

– Vi er veldig trygge i måten vi har lyst å spille på. Jeg har veldig troen på den gjengen vi er, sier Brann-kapteinen til TV 2.

Likevel ønsker han ikke å ta helt av.

– Jeg skal ikke stå her å skryte for mye for tidlig, for det kan snu. Vi er ikke bedre enn at om vi får et par mann ut så kan måten vi spiller på endre seg, sier Heltne Nilsen.

PÅ AALESUNDS HALVDEL: Brann var nærmest konstant i angrep. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er en aldri så liten ydmykelse for Aalesund her, uttalte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Også Mathisen fullroser Brann-dominansen.

– De har vært overlegne hele kampen. Det er ikke lett å forsvare seg mot. Aalesund blir rett og slett utspilt i denne kampen, sier eksperten.

Torsdagens 3-0 seier viser lovende takter før Eliteserien sparker i gang i april.

– Jeg er mektig imponert over Brann i 2022, og veldig imponert over hva de har vist mot Hammarby søndag og Aalesund i dag, Mathisen.