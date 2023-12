Vålerenga rykket ned etter straffedrama

Vålerenga - Kristiansund 0-2 (2-2 sammenlagt, 4-5 på straffekonk.)

Vålerenga må ta den blytunge veien ned til OBOS-ligaen etter å ha tapt kvalifiseringen mot Kristiansund på straffesparkkonkurranse.

Vålerenga hadde 2-0 fra første kamp, men i andre omgang sto det plutselig 2-2. Kampen gikk til ekstraomganger og straffekonk.

Christian Borchgrevink var den eneste som sviktet da han tok det siste straffesparket for Vålerenga. KBKs Sergine Mor Mbaye reddet forsøket.

Les også: Knust etter bom: – Absolutt tomhet

Borchgrevink til TV 2: – Det er bunnløs kjærlighet

Christoffer Aasbak satte inn det avgjørende straffesparket som sendte Kristiansund opp til Eliteserien.

– Et fotballmirakel, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Skuffelsen er stor hos Vålerenga-spillerne.

– Jeg har det så dritt som det går an. Vi gjorde en drittkamp i store deler, sier Fredrik Oldrup Jensen til TV 2.

Bakke tar ansvaret

Vålerenga hentet inn Geir Bakke fra erkerival Lillestrøm i sommer.

– Det er jeg som er resultatansvarlig for A-laget. Vi har ikke vunnet nok fotballkamper. Det kunne vært en gladhistorie hvis vi hadde sluppet inn ett mål mindre. Da hadde vi kommet oss gjennom det og fått fart, men nå må vi ordentlig nedom og få fart. Det er vi selvfølgelig ikke fornøyde med. Det er under min ledelse at vi rykker ned, sier han til TV 2.

OPPRYKK: Kristiansund er tilbake i Eliteserien etter én sesong i OBOS-ligaen. Foto: Annika Byrde / NTB

VIF-treneren var langt nede etter kollapsen.

– Det er nesten ikke til å beskrive hvordan det føles, spesielt når vi har jobbet hardt en periode og fått hodet litt over vann. Vi har hatt noen gode prestasjoner i det siste. Vi klarte ikke å komme opp på et bra nok nivå i dag. Det ble vi straffet for to ganger i andre omgang, sier Bakke.

– Da ble det et scenario som i beste fall kan kalles et mareritt, sier han.

Tok fyr: Basketak mellom lagene

KBK sjokkerte Vålerenga

Vålerenga hadde 2-0 å gå på fra den første kampen. Lenge så det ut som returkampen i Oslo ikke skulle by på det største dramaet.



Det var først med et kvarter igjen at returkampen tok fyr. Da trillet ballen ut til Mikkel Rakneberg på 16 meter, og han hamret inn 1-0 for gjestene.

Sju minutter senere gikk Vålerenga-målvakt Magnus Sjøeng ut på et innlegg. Han slo ballen i beina på Marius Broholm, som satte inn 2-0 og sikret ekstraomganger for Kristiansund.

Knust etter nedrykket

Etter to målløse ekstraomganger gikk kampen til straffesparkkonkurranse.

Geir Bakke byttet inn Jacob Storevik for Magnus Sjøeng i mål i andre ekstraomgang før straffesparkkonkurransen.

Storevik ble stående da Brynjólfur Willumsson prøvde seg på en panenka-straffe, men KBK-spilleren fikk et nytt forsøk fordi Vålerenga-målvakten gikk ut fra streken.

– Det er ingen tvil om den, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Christian Borchgrevink endte opp med å bli den eneste som bommet da han fikk sitt forsøk reddet av Sergine Mor Mbaye.