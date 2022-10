Vålerenga-protester etter Sarpsborg-mål: – Sjokkerende at spillerne ikke kan regelverket

Vålerenga - Sarpsborg 08 3-3

I jakten på sin åttende strake seier sjokkåpnet sarpingene og ledet 2-0 etter 18 minutter, men VIF slo tilbake og utlignet før pause.

I andre omgang fortsatte målfesten. VIF gikk opp i 3-2 ledelse før Sarpsborg utlignet tross protester fra Vålerengas forsvarspillere og trenerteam.

Hjemmelaget mente målscorer Guillermo Mollins stod i offside, men Brynjar Bjarnason opphevet offside-regelen selv om han var utenfor banen.

Dommeren lot målet stå. Det mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var det eneste riktige.

– Det er faktisk ikke i nærheten av offside, og det er sjokkerende at ikke spillere og trenere kan regelverket i den type situasjoner. Bjarnason opphever den med flere meter, og det er ikke sånn at fordi man har løpt ut av banen så er man ikke med i spillet lenger.

Reagerte

Bjarnason selv trodde reglene var annerledes.

– Jeg trodde reglene var at om jeg var utenfor banen ville jeg ikke telles som siste mann. Noen må bekrefte det for meg, sier han i et intervju med Discovery+.

REAGERTE: Brynjar Bjarnason ropte på offside. Han ble ikke hørt, og 3-3 målet til Sarpsborg 08 stod. Foto: Christoffer Andersen / NTB

TV 2s fotballekspert forklarer hvorfor han telles med.

– Hadde det vært et slikt regelverk kunne jo spillere bare hoppet ut av banen når det oppstod den type situasjoner, men det kan man selvfølgelig ikke, sier Mathisen.

Etter poengtapet på hjemmebane røk håpet om fjerdeplassen for Vålerenga. Dermed er Vålerengas Europa-håp knust.

Sammendrag: Vålerenga - Sarpsborg 08 3-3

– Det ble en morsom lag for to lag som ikke har mye å spille for. VIF er ute av medaljekampen for lengst, og Stefan Bilborn sin første sesong som Sarpsborg-trener ender midt på treet.

VIF-leiren er svært skuffet etter dagens opptreden.

– Det ser ut som vi har tatt juleferie de første 15–20 minuttene, og det skal ikke skje at vi ligger under 2–0, sier Hedenstad til rettighetshaver Discovery+ etter kampen.

Taktisk bytte

Sarpsborg 08 sjokkåpnet på Intility Arena etter kun fire minutter spilt.

Vålerengas Odin Thiago Holm mistet ballen da Sarpsborg stod høyt og gikk rett i angrep. Etter mye klabb og babb i feltet spratt ballen til Simon Tibbling som avsluttet til venstre for VIF-keeper Magnus Sjøeng.

OPP I LEDELSEN: Simon Tibbling og Mikkel Maigaard feiret etter at Sarpsborg 08 gikk opp i ledelsen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Sarpsborg fortsatte å ryste Vålerenga, og etter drøyt kvarteret spilt fant Mikkel Maigaard lagkamerat Joachim Soltvedt inne i feltet. Sistnevnte headet ballen i en fin bue over Sjøeng i mål og bortelaget gikk opp i 2-0 ledelse.

VIF-trener Dag Eilev Fagermo valgte å bytte ut Holm etter kun 23 minutter til fordel for Petter Strand, og like etter reduserte Vegard Hedenstad da han sendte ballen i lengste hjørne.

Etter reduseringen åpnet kampen mer opp og like før pause utlignet Vålerenga. Etter corner havnet ballen i beina til Amor Layouni, som vendte opp og satte 2-2 målet.

Kom tilbake

Eggen Hedenstad sendte VIF opp i ledelsen etter 67 minutter, før sarpingene slo tilbake og utliknet til 3-3.

DOBBEL: Vegard Eggen Hedenstad scoret to mål mot Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Drøyt 20 minutter før slutt la Anton Salétros inn i feltet fra venstre, der Fardal Opseth kom til skudd. Han traff Mollins med en dårlig avslutning rett foran mål, som enkelt satte ballen i nettet.

Flere i Vålerenga-forsvaret og trener Dag Eilev Fagermo reagerte og protesterte mot at dommeren lot målet stå. De mente Mollins stod i offside, men Brynjar Bjarnason opphevet offsiden med flere meter selv om han var utenfor banen.