Vålerenga-krisen fortsetter – Strandberg i het diskusjon med egne fans

Sarpsborg 08 - Vålerenga 3-2 (3-1)

Et Vålerenga i poengnød maktet ikke å få med seg noe da de gjestet Sarpsborg 08 og gikk på sesongens 15 tap.

– Jeg vet at hver av kampene som gjenstår blir matchballer. Vi må gjøre jobben selv og ikke lene oss på andre. Så det blir et nervedrama uten like, og det hjelper ikke akkurat etter denne førsteomgangen her, sier Vålerengas nye daglige leder Svein Graff i pausen.



På det tidspunktet lå Vålerenga under 1-3.

– Hvordan har du det når du sitter og følger med på det?

– Det er et mareritt å se på. Jeg får jo ikke påvirket det som skjer ute på banen. Men vi må ha troen og beholde roen, uansett hvordan denne matchen ender. Vi må tenke på at det er tre kamper igjen, fortsatt håp og ikke la oss stresse av dere og alle andre som naturligvis spør om dette med nedrykk. Vi forstår jo det fokuset.



Etter kampen var Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg borte hos den tilreisende VIF-fansen og diskuterte i flere minutter.

– Vi forstår at noen av de er veldig skuffet og nå kommer det lutt frustrasjon ut og det er helt forståelig. Vi er puslete i perioder, så viser vi noe instinkt innimellom, men vi må være mye mer voksne i måten å opptre på, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til TV 2 etter kampen.

Sarpsborg tok tidlig ledelsen i kampen, og det å komme under tidlig er blitt en dårlig trend for Vålerenga den siste tiden.

– Vi er litt passive i situasjoner, vi blir stående å se på, vi skyver ikke nok, vi er ikke kompromissfulle nok i gjerningsøyeblikket. Da blir det mål imot på dette nivået her, sier Bakke.



– Hva er din beskjed til supporterne som er her?



– Det er en uke til neste kamp og de må bare holde det gående, så skal vi gjøre alt i vår makt for at vi skal være ordentlig spreke neste søndag.



– Vi må sannsynligvis vinne to av de tre siste og det er en tøff nok oppgave i seg selv sånn som vi ser ut nå. Men vi må ha litt mer kontrollert galskap, og den lille desperasjonen som man må ha i disse kampene her. Det har vi ikke i lange nok perioder, vi ser heller litt passive ut andre veien, sier Bakke.



Vålerenga-treneren har en klar beskjed til egne spillere:

– Hva det skyldes, om det skyldes frykt, ubehag, eller hva det er for noe... men kom igjen, det er fotball. Vi må ha den desperasjonen som vi hadde på slutten i dag i 90 minutter pluss tillegg. Kontrollert desperasjon.



Vålerenga blir med søndagens tap stående med 24 poeng og ligger på kvalikplass i Eliteserien. De kan bli forbigått av Sandefjord, dersom de slår Aalesund mandag. I så fall vil Vålerenga ligge på direkte nedrykk etter denne runden.

– De er så elendig hjemme



I neste runde venter Stabæk hjemme på Intility. Det er nødvendigvis ikke noen fordel for Vålerenga, mener TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Du tenker jo med alle disse lagene som trenger poeng at de har i hvert fall en hjemmekamp, men for Vålerenga tror jeg det er en ulempe at det er en hjemmekamp, sier Amankwah i FotballXtra.



– De er så elendig hjemme. De må være et av Eliteserie-historiens dårligste hjemmelag. Jeg tror ikke de har noen god følelse på hjemmebane i det hele tatt, og dette vet jo Stabæk når de kommer til Intility, at her er det et hjemmelag som er ekstremt «shaky».

Slik var kampen

Mikkel Maigaard ga Sarpsborg en pangstart da han satte inn 1-0 etter syv minutter. Andrej Ilic utlignet for Vålerenga i det 26. minutt.

Etter halvtimen spilt tok Sarpsborg ledelsen på ny da Niklas Sandberg satte inn 2-1, før Maigaard igjen fant veien til nettmaskene og sørget for 3-1 til pause.

Knappe ti minutter før slutt ble det ny spenning i kampen da Aaron Kiil Olsen reduserte til 2-3 på Sarpsborg Stadion.

Vålerenga presset på for enda en scoring i sluttminuttene, men det endte 3-2 til Sarpsborg.

Saken oppdateres med reaksjoner!