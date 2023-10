Vålerenga-krisen fortsetter: – Blir bare verre og verre

Vålerenga-Rosenborg 1–3

Se kampsammendraget i toppen av saken!

Rosenborg stakk av med alle poengene i hovedstaden.



To scoringer på like mange minutter fra Thorvaldsson og Nelson rystet et Vålerenga-lag under stort press.

– Vålerenga-krisen blir bare verre og verre for hvert eneste minutt de spiller, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter at Jayden Nelson doblet ledelsen for trønderne.

Illic reduserte til 1-2, men Ole Sæter sendte trønderne opp til en 3–1 ledelse et varter før slutt.

– Som jeg har sagt hele tiden: Jeg trenger ikke å trene en eneste gang i hele mitt liv for å gå ut og score på Intility, sa Sæter til TV 2 etter kampen.

Vålerenga-trener Geir Bakke peker på et av elementene som straffer laget hans.

– Vi glimter til i perioder, og spiller bra fotball, men det skal så veldig lite til før motstanderen straffer oss. Da taper man fotballkamper, sier Bakke til TV 2 etter kampen.

Provoserte: – Det er fiendtlig

Canadiske Nelson feiret foran hjemmefansen og Østblokka. Han ble stående lenge, og fikk det gule kortet i etterkant av feiringen.

– Det er et greit med et gult kort, for det begynte å bli litt i overkant amper stemning, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller.

– Det er en del av lidenskapen. Jeg ønsker å vise at jeg er her, og at laget er her for å spille, sier han om feiringen til TV 2 i pausen.

– Hvordan behandlet hjemmefansen deg?

– Det er fiendtlig, men det er det jeg elsker – det er fotball.

PROVOSERTE: Jayden Nelson feiret foran Vålerenga-fansen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ole Sæter likte feiringen til lagkompisen.

– Det er perfekt. Han har blitt tatt under mine vinger, og nå kommer det sakte, men sikkert, fram, sier han om lagkompisen.

Vålerenga-keeper Jacob Storevik var ikke imponert over motstanderens feiring.

– Det virket veldig merkelig å gjøre det, så det er greit at han fikk høre det etterpå, sier han om feiringen til TV 2 etter kampen.

FEIRER: Rosenborg-spillerne kunne feire foran de tilreisende supporterne. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Strandberg med straffebom

Etter halvtimen stanget imidlertid Andrej Ilic inn en redusering for Oslo-laget. Vertene lå under til pause, men rett etter hvilen skulle de få muligheten til å utligne.

Mohamed Ofkir ble felt innenfor straffefeltet. Frem steg Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg.

Men for andre kamp på rad så reddet Sander Tangvik (20) et straffespark.

– Kapteinen Strandberg svikter foran Østblokka, kommenterte Alsaker.

Senere i omgangen ropte hjemmelaget på et nytt straffespark. Ilic headet ballen i Yttergård Jenssen sin arm og så i tverrliggeren.

Dommer valgte ikke å tildele et nytt straffespark, og Var grep heller ikke inn.

Reagerer: – Helt urolig

Ole Sæter kom inn i andreomgang. Rosenborg-spissen trengte kun tre minutter på å markere seg.

Sæter fyrte av gårde et langskudd. Keeperspillet til Jacob Storevik imponerte ikke TV 2s ekspertkommentator.

– Det er grusomt keeperspill, utbrøt Stamsø Møller etter 1-3-scoringen.



Dermed fortsetter Vålerengas svake hjemmeform. Det er deres niende tap på Intility denne sesongen.

– Det er helt urolig, sa Alsaker om Vålerengas hjemmestatistikk.



Svein Maalen og Rosenborg tar på sin side et langt steg bort fra nedrykksstriden. Trønderne har nå ni poeng ned til VIF, som ligger på kvalikplass.