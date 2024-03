Vålerenga-kapteinens indre demoner: – Jeg var deprimert

TRE TØFFE ÅR: 2021, 2022 og 2023 gikk ikke som Christian Dahle Borchgrevink ønsket. Nå håper han 2024 kan by på en etterlengtet opptur. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Der vokste jeg opp, sier Borchgrevink og peker mot en leilighet ved Olaf Ryes plass på Grünerløkka.

Han snur seg og peker mot den andre siden av Sofienbergparken.

– Og rett der borte bor jeg nå.

Han har gått gjennom parken hele livet, men de siste månedene har noe endret seg. Blikkene er flere. Samtalene på butikken også.

BARNDOMSHJEMMET: I dette borettslaget, med utsikt over Sofienbergparken, vokste Borchgrevink opp. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg har blitt beskyldt av kompiser for at det var et PR-stunt å bomme på den straffen, sier 24-åringen og ler:

– Tidenes PR-stunt!

– Men jeg kan med hånden på hjertet si at den prisen er jeg ikke villig til å betale for noe sånt, sier Borchgrevink om den enorme oppmerksomheten han har fått etter straffemissen som sendte Vålerenga ned i Obosligaen i desember.

De siste månedene har bydd på høye topper og dype daler: Borchgrevink kjempet seg tilbake fra en karrieretruende skade, men rykket ned med barndomsklubben; han feiret nyttår uten kontrakt, nå er han Vålerengas nye kaptein.

Han vet hva det vil si å navigere i mørket. Og svartest var det på høsten i forfjor.

Eksorsisme

Midten av november 2022: Borchgrevink har vært ute av spill i 14 måneder allerede, men har akkurat gjennomført sin andre omfattende operasjon i kneet.

Oppgaven som ligger foran ham, er formidabel. Det tar et drøyt halvår å trene seg opp igjen etter inngrepet, og kontrakten med Vålerenga løper ut om 13 måneder. Klokken tikker; karrieren står på spill.

En natt, omtrent fire uker etter operasjonen, ligger han og vrir seg i sengen. Klokken har passert tre. I flere netter har han slitt med å sove, selv om det ikke er noe han kan gjøre for å påvirke situasjonen sin – annet enn å ta tiden til hjelp.

– Det var da jeg innså at jeg virkelig hadde det dårlig. Jeg innså at jeg bare slet veldig med å uttrykke meg selv. Jeg satt hjemme alene og var handikappet, jeg hadde ingen jobb å gå til. Det var veldig lite som stemte, veldig lite som ga mening, sier Borchgrevink.

SÅRBAR: Borchgrevink sliter til tider med å holde tårene tilbake under samtalen med TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han får nok, orker ikke kjempe imot. Isteden strekker han seg etter Macen som ligger på nattbordet, legger den på fanget, åpner den opp og oppretter et Word-dokument.

– Så begynte jeg å skrive, sier Borchgrevink.

Som i en slags eksorsisme utdriver han sine mørkeste tanker mens han hamrer løs på tastaturet.

– Jeg måtte bare få ut alt som lå oppi hodet. Det var en renselse. Det var da jeg tenkte: «Nå står det dårlig til.» Det var bunnpunktet.

Han åpnet dokumentet igjen i høst da han var tilbake på fotballbanen. Det er den eneste gangen han har lest det som ble skrevet den natten.

– Det var litt sterkt å titte på igjen.

– Hva står det?

– Det står alle de dype tankene. Jeg var sur på meg selv, jeg var sur på veldig mange rundt meg. Det var mye sinne og frustrasjon som skulle ut. Det ble veldig personlig.

– Det var liksom så rått og ekte som du får det. Det var ikke noe filter. Og jeg erkjenner i ettertid at jeg var deprimert. Det er det ingen tvil om.

Han var ensom og frustrert, sier han ble nevrotisk, bekymret for økonomi, redd for å bli frarøvet fotballkarrieren. Han håpet Vålerenga kunne gi ham en langtidskontrakt av ren barmhjertighet, forbannet seg over folk både i og utenfor klubben.

– Jeg har ikke sagt hva som står der, eller delt det dokumentet med noen, så det er litt vanskelig å si noe mer om hva som står der. Men det var noen sterke adjektiver og adverb, for å si det sånn.

Brøt sammen

Han bestemte seg for å bruke ukene i slutten av 2022 til å samle overskudd. Han kunne ikke belaste benet, så han følte like greit at han kunne slippe seg litt løs.

– Jeg tenkte ikke på hva jeg spiste eller gjorde. Jeg hadde nok litt mer fett på magen og andre steder. Men jeg trengte det uten tvil, sier han.

Målet var klart: Fra og med 1. januar 2023 skulle han «trene som en gal» for å bli klar til sommeren og redde karrieren.

– Og jeg vil påstå at jeg aldri har trent bedre. Det viser seg jo med måten jeg kom tilbake på. Planen var veldig usikker, men det funket, sier Borchgrevink.

Der natten foran Macen står igjen som bunnpunktet, nøler han ikke et sekund med å svare på hvilket øyeblikk han plasserer i motsatt ende av skalaen.

– Det er veldig klart. Det er jeg veldig sikker på, sier Borchgrevink og skrur tiden tilbake til 2. juli i fjor.

Da spilte han sin første fotballkamp på 567 dager, nesten 19 måneder, i en 2. divisjonskamp for Vålerenga 2 hjemme mot Ørn-Horten. I enden av måneder med innbitt kamp mot klokken og det han kaller «tunnelfokus», kunne han slippe følelsene løs etter å ha spilt 45 minutter for andrelaget.

– Det å ha kjæresten min, pappa og mamma på tribunen da …

Han drar på det.

– Det er nesten vanskelig å prate om det nå, sier Borchgrevink og kjemper med å holde tårene tilbake.

– Å gå opp på tribunen og se dem etter den omgangen, da brøt jeg sammen, rett og slett.

– Hvilke følelser kommer til overflaten i et sånt øyeblikk?

– Nei, jeg sitter her nå og det er vanskelig å prate, sier Borchgrevink og tørker en tåre.

– Det er ikke så ofte jeg går gjennom dette på nytt. Det var bare en så stor lettelse. Den største lettelsen noensinne for min del. Det var noe veldig vakkert, for de visste hva jeg hadde gått gjennom. Det var like emosjonelt for dem som for meg, sier Borchgrevink.

– Fy faen! Det er bare dritt!

Fortsettelsen på høsten ble, dessverre for Borchgrevink og alle som elsker Vålerenga, ikke like vakker.

Borchgrevink rakk å delta i 15 kamper. Kun tre av dem endte med seier. Og det siste sparket hans på ballen i en offisiell fotballkamp, var straffemissen som fullbyrdet Vålerengas ultimate mareritt.

– Pappa sa noe ganske lurt etter at vi rykket ned. Han passet litt på meg og sa: «Nå må du faktisk sette deg ned her, for jeg tror ikke selv du vet hva du har vært med på det siste året.»

– Plutselig havner du midt i smørja igjen og skal levere på banen for laget ditt, du er i nedrykksstriden, og du glemmer alt du har vært igjennom. Alt bare tårner seg opp. Vi trodde vi hadde klart det da vi vant den første kampen mot Kristiansund, og så blir vi slått så hardt ned i bakken, og jeg bommer på straffesparket. Det var ikke måte på. En ny form for tomhet og bunnpunkt, men på et annet nivå, sier Borchgrevink.

På hvert sitt vis har 2022 og 2023 vært bekmørke.

– Jeg håper 2024 kan bli litt bedre, for 2022 og 2023, fy faen! Det er bare dritt!

Tre måneder etter det skjebnesvangre sparket ser han tilbake:

– Jeg taklet det ikke bra nok. Jeg klarte ikke eie situasjonen og ble for redd.

Etter kampen var det nettopp hans evne til å eie situasjonen som førte til enorme støtteerklæringer fra både Vålerenga-fans og vanligvis bitre rivaler, både i virkeligheten og på sosiale medier. Borchgrevink fikk ros for å stå rakrygget å svare på spørsmål direkte på TV bare minutter etter den brutale nedturen.

– Det var overveldende. Jeg var opptatt av å forklare, unnskylde og svare for meg. Det ble mye fokus. Jeg følte at jeg ble ansiktet på nedrykket også. Men når du åpner deg selv opp, kan det gå mange veier, og når jeg sitter her nå i ettertid, så var det jo bare kjærlighet å få, sier Borchgrevink.

Han ble oppfordret til å ta en titt på sosiale medier i dagene etter nedrykket.

– Sosiale medier er mye og mangt. Det kan ofte være lurt å holde seg unna, og det var planen min også. Men det var jo bare støtte å få. Jeg har vokst på alt dette. Ekstreme situasjoner former deg.

– Hvis jeg skulle tjent penger, hadde jeg ikke signert

Det er ikke som om de siste månedene heller har vært rolig, forutsigbar reise for Borchgrevink. Han tok juleferie uten å ane hva fremtiden skulle bringe, gikk rundt på Grünerløkka før han reiste en tur til familien i Nord-Norge.

– Jeg burde nok reist enda lengre bort, kommet meg litt vekk, erkjenner Borchgrevink.

Han gikk inn i det nye året uten kontrakt, for avtalen med VIF var utløpt.

– Jeg skal være helt ærlig. Jeg visste jo egentlig ikke hvordan det skulle gå. Jeg sa vel til folk i juleferien at det var 50/50 hva som skulle skje. Det var komplisert, sier Borchgrevink.

I en intens nedrykksstrid kunne ikke VIF forplikte seg til en kontrakt med Borchgrevink. Forhandlingene ble lagt på is frem til etter sesongslutt. Over nyttår ble de gjenopptatt, men da hadde Vålerenga bestemt seg for å legge seg på en ny linje med spillerlønninger.

Lavere grunnlønner, mer prestasjonsrelaterte bonuser. Derfor var det ingen svimlende summer på papirene han skrev under på i januar, som binder ham til klubben i to år.

– Hvis jeg skulle tjent penger, hadde jeg ikke signert her akkurat nå, innrømmer Borchgrevink.

Men han fikk signaler om at han kom til å bli en sentral brikke i nye Vålerenga.

– Arbeidsoppgaven betyr litt mer enn lønn av og til. Og jeg føler et ansvar for å ha dratt klubben dit den er. Vi skulle kutte masse, så jeg hadde ikke tenkt til å stå der og spørre om gigalønn, sier han.

Med en toårsavtale i boks kunne Borchgrevink endelig se lengre fremover. Så kom beskjeden han har drømt om hele livet.

– Geir Bakke tok meg til side for en prat. Da sa han at han hadde lyst til å ha meg til å lede denne gruppen som kaptein. Det var stort.

– Hva tenkte du da?

– Av og til tror jeg det er lurt å zoome litt ut. Jeg vet at Christian (10 år) eller Christian som spilte på juniorlaget, hadde ofret utrolig mye og drømt om det. Det er spesielt, sier Vålerengas nye kaptein.

Han tar en slurk av kaffen etter å ha reflektert over de siste tre årene.

– Jeg var jo veldig ambisiøs. Jeg vil fortsatt si at jeg er veldig ambisiøs. Det eneste er at det bare er mye vanskeligere når du har vært ute så lenge. Du er ikke like interessant som du var før. Ting endrer seg veldig raskt. Det føles litt som å starte på nytt. Jeg føler meg fortsatt bitter, for å si det sånn, sier han og lar det henge litt i luften.

Men der han sitter og tar en slurk av kaffen på et serveringssted på Grünerløkka, et steinkast unna leiligheten han vokste opp i, og fem minutter å gå fra sitt nye hjem, er det lett å få en fornemmelse av at han er akkurat der han skal være.

Kaptein for gjengen som skal gjenreise Oslo-klubbens storhet.

– Rykker dere opp?

– Jeg har ikke lyst til å sitte her og si ja, for da kan det brukes imot meg om et år. Men selvfølgelig er det målet. Og akkurat nå synes jeg det ser bra ut. Hvis vi får det beste ut av denne troppen, og det synes jeg det virker som vi er på vei mot, så gjør vi det. Da vil jeg si ja, sier Christian Borchgrevink.