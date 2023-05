Uttalelsen setter sinnene i kok: – En mann som ikke har lyst mer

FK Haugesund er i fryktelig form, og gikk på et nytt tap hjemme for Tromsø. Nå er klubben nest sist, har scoret fem mål og bare vunnet én gang etter åtte kamper.

Når det i tillegg var en tafatt kamp foran eget hjemmepublikum, oser ikke optimismen blant Haugesund-supportere.

Til Haugesunds Avis sier imidlertid Jostein Grindhaug at situasjonen for hans del er «litt deilig».

– Vi er i bånn, og det er litt deilig. I hvert fall for min del. Du river av et plaster, og så er det ingen som snakker om øvre halvdel og sånne ting. Her gjelder det å kare til seg hvert poeng for å spille i Eliteserien neste år, sier Grindhaug til avisa.



TOMMEL OPP: Jostein Grindhaug ser ikke like svart på situasjonen i Haugesund om dagen som supportere. Foto: Ole Martin Wold

Uttalelsen får flere supportere til å reagere sterkt.

– Det er hårreisende, og henger ikke på greip. Det er trist for supporterne å lese det, sier leder i FKHs supporterklubb Maakeberget, Kristoffer Hervik.

– Har han et poeng?



– Er du galen! Det har han aldeles ikke. Det er så dårlig som det er. Én seier i år, og på nedrykksplass. Det er vanskelig å sette ord på det, sier Hervik.



– Skjer aldri med Grindhaug

FKH-blogger og supporter Johannes Dale Husebø er en fast del av Haugesunds Avis sin fotballpodkast «Frelst», og han ble lettere sjokkert da han leste Grindhaugs uttalelser.

– Et sånt sitat, det holder ikke. Det er nesten så du tenker at det er en mann som ikke har lyst mer. Et lite rop om hjelp, sier en fortvilet Husebø.



I podkasten har han tidligere vært tydelig på at han mener at Grindhaugs tid som trener bør være over. Det har ikke endret seg etter Tromsø-tapet.

FKH-BLOGGER: Johannes Dale Husebø. Foto: Privat

– Det ble snakket før sesongen om at FKH skulle ut i Europa igjen, men det skjer aldri med Grindhaug. Nå er han kjempelettet, for nå er det én tanke og det er å berge plassen.



Oppgitte fans

Jostein Grindhaug har vært FKH-trener siden 2009, med et opphold som klubbens sportslige leder mellom 2016 og 2019. Husebø er sikker på at han foreløpig sitter trygt.

– Styret vil ikke felle en legende. Han er ikke en som bare blir tuppet ut. Jeg er ganske sikker på at han sitter ut sesongen.



Han sier tilliten blant supporterne er blandet.

– Men de fleste vil at noe skal skje. Folk sitter klare med sverdet, for det er mye oppgitthet nå, sier Husebø.



Selv har han følgende forslag til Grindhaug:

– La assistentene ta over, så tar «Jos» seg litt fri. Tar trenerkurs, reiser rundt til klubber og blir inspirert. Finne fotballkjærligheten igjen, sier han.



Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Jostein Grindhaug tirsdag formiddag.