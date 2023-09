Ut mot egne spillere: – Det må vi få vekk

En hardt presset Jostein Grindhaug tar et oppgjør etter kriseuke.

Det har vært mye støy som har preget FKH de siste dagene.



Ifølge Haugesunds Avis har flere spillere uttrykt misnøye med trener Jostein Grindhaug i et møte med klubbens ledelse.

Spillerne har rapportert om dårlig kvalitet på treninger og det sportslige opplegget på laget.

Ifølge TV 2s opplysninger skal en rekke spillere ha gått lei opplegget fra trenerteamet, og det har oppstått slitasje over tid.

Saken har preget klubben de siste dagene. Grindhaug reagerer på at møtene er lekket til pressen av spillerne.

– Å vite at en lokalavis har kilder rett inn til min indre kjerne, tror jeg ingen setter pris på. Det er ikke styrkende for et samhold, det må vi få vekk, sier en tydelig 50-åring til TV 2.



Han forteller om dager hvor det har blåst godt rundt klubben.

– Det har vært mye. Deilig å kjenne på et voldsomt engasjement i spillergruppa og trenerteamet. Det har vært befriende. Folk bryr seg, har løftet problemstillinger og tar tak i det. Endelig skjer det noe, sier han.



Møtevirksomheten i klubben kommer samtidig som det går trått sportslig. Det har blitt fattige to poeng på de siste seks kampene.

– Vi kan ikke hive tryllestøv over det, vi må gjøre dette sammen. Det tekniske må sitte bedre, vi må være røffere med oss selv, mer forlangende og krevende.

– Vi har forenklet underveis og gitt blanke blaffen i budskapet. Det syns jeg har funket, sier Grindhaug.



Vikarierende FKH-kaptein Peter Therkildsen ser frem til å få roe det hele ned. Om to uker kommer fylkesrival Viking.

– Først og fremst må vi koble av og legge hodet bort. Det blir fint å puste ut og få tankene på andre ting. Vi er motiverte for Viking-kampen.



– Må foreta seg noe

Nå går diskusjonen for fullt i sildabyen om Grindhaugs fremtid som FKH-trener.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen syns det er en utfordrende problemstilling.

– Det er det som gjør situasjonen så avansert og vanskelig. Det er ikke så lett som i andre klubber. Han er jo på mange måter mr. Haugesund. Han er trener, den som tar de store avgjørelsene.

– Det er vanskelig å gjøre noe med hans posisjon, slår Mathisen fast.

Derfor tror eksperten at han får beholde jobben.

– Jeg tror ikke han blir fjernet – han er kongen av FKH. Kanskje kan det skje andre ting under ham eller rundt han, og dermed unngå nedrykksstriden. Her må Haugesund foreta seg noe, sier Mathisen.

VETERAN: Jostein Grindhaug har vært FKH-trener siden 2009, utenom årene mellom 2016 og 2018. Her jubler han for sin første seier i Eliteserien i 2010. Foto: Jan Kåre Ness

– Strålende jobb

Jostein Grindhaug var FKH-trener da klubben rykket opp til Eliteserien i 2009, og har ledet laget til sterke sesonger - som bronsen i 2013.

De siste årene har ikke vært like gode, men klubben har ikke vært i nedrykksfare før denne sesongen.

– Jeg syns ikke Haugesund gjør det katastrofalt dårlig med det spillermateriellet de har. Det er en etterlysning at FKH skal utvikle seg, komme seg noen vei, spille mer morsom fotball, være flinke på spillerlogistikk, og utvikle egne, lokale gutter, sier Mathisen.

Mathisen antyder at det kan stilles for strenge krav fra omgivelsene,

– En gang var det godt å etablere laget i Eliteserien. Så skjer det saker og ting, så er det nye krav som kommer fra supportere og sponsorer.

Tidligere Lillestrøm-assistent Petter Myhre tar Grindhaug i forsvar.

– Grindhaug har gjort en strålende jobb med Haugesund over mange, mange år. Haugesund ligger omtrent der det er forventet at de ligger med deres ressurser – det er opplest og vedtatt syns jeg. Så er det alltid slik at vi ønsker oss mer, sier Myhre.