Urovekkende trend: – Kan skape skepsis

Patrick Berg fra franske Lens, Marius Lode fra tyske Schalke og Fredrik Bjørkan fra Hertha Berlin, også det i Tyskland.

Fellesnevneren er at de alle har vendt tilbake til Bodø etter å ha prøvd lykken i europeiske storklubber. Uten hell.

Det tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kan få speidere og sportssjefer til å tenke seg om en ekstra gang, før de signerer en komet i Kjetil Knutsens suksessfulle mannskap.

– Det kan skape skepsis blant fremtidige klubber som er interessert i Glimt-spillere. Det er ikke alle klubber som har god nok oversikt, men det er trolig flere som registrerer det, sier Mathisen og fortsetter:

– Det er lett å tenke at flere av disse spillerne er mer et resultat av det utrolig gode systemet til Knutsen. Samtidig tror jeg det er mer sammensatt enn som så, og at det er forskjellige forklaringer til hver spiller.

I GULT IGJEN: Fredrik Bjørkan (t.v), Marius Lode og Patrick Berg. Her fra 2020. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Fotballeksperten peker på at det er enklere å prestere med trygge rammer som i Glimt, sammenlignet med et helt nytt miljø i et annet land og med nye lagkamerater.

– Det har vi sett flere eksempler på tidligere, at spillere i et innarbeidet system ikke fungerer like godt i et annet, sier Mathisen.

Solbakken: – Litt tilfeldig

Landslagssjef Ståle Solbakken roser Kjetil Knutsens prosjekt, som blant annet har resultert i to seriegull på tre år.

Han er enig i at det satte maskineriet i Bodø kan gjøre det enklere å blomstre, men at det også er litt tilfeldigheter som spiller inn når det gjelder de tre Glimt-profilene.

– Konkurransen Patrick Berg for eksempel hadde i Lens var knallhard. Han er en spiller som trenger kamper for å prestere. Han fikk innhopp på 30 minutter, det kler ikke Patrick som spiller, forklarer landslagssjefen overfor TV 2.

Totalt ble det to kamper fra start og 15 innhopp i Ligue 1 for Berg. Marius Lode fikk to kamper i startelleveren til Schalke i 2. Bundesliga i mars og april i fjor, før det ble bråstopp.

Bjørkan fikk bare én mulighet fra start i det som totalt ble 69 minutter på utlån i Eredivisie-laget Feyenoord. I Hertha Berlin ble det to kamper fra start og åtte innhopp.

– Litt det samme som med Patrick var det for Fredrik (Bjørkan) i Hertha Berlin, som fra før hadde god dekning på venstreback. Man må ta sjansen sin. Noen ganger går det og andre ganger ikke, sier Solbakken.

Landslagssjefen har tidligere fortalt til TV 2 at han ble enig med Bjørkan om at hans klubbsituasjon ikke kunne fortsette. 4. januar signerte han for moderklubben igjen.

– Det er utrolig viktig for meg å spille fotball nå, sa Bjørkan selv om valget om å vende tilbake til gamle kjente i nord.

God butikk

De seneste årene har de gulkledde solgt profiler for over 200 millioner norske kroner. Bare Erik Botheims overgang til Krasnodar hadde en totalpakke på om lag 100 millioner.

23-åringen spiller nå i Serie A-klubben Salernitana, der det har blitt tre kamper fra start og tolv som innbytter i den italienske toppdivisjonen.

NY TILVÆRELSE: Erik Botheim er en av de norske utenlandsproffene i Italia. Bildet er tatt hjemme hos Botheim i Salerno, der han spiller for Salernitana i Serie A. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Blant andre stjerner som har forsvunnet finner man Ola Solbakken, som nylig signerte for Roma, og Jens Petter Hauge som har vært innom AC Milan, Eintracht Frankfurt og Gent på litt over to år.

Sistnevnte er Hauge nå på utlån til. 23-åringen har også til gode å slå ut i full blomst. Landslagssjefen sier følgende om kantspilleren med ti A-landskamper:

– Det har vært litt varierende, men han gjorde en god figur i Milan under tøff konkurranse. Så spilte han fra start mot Standard Liege (på lille julaften), sier Solbakken.

– Det har vært en periode med mye god trening for å bevise at man er god nok, uttalte Hauge til TV 2 som også fortalte at han måtte ta grep etter langvarige problemer.

– Vil ikke påvirke spillerne

Hugo Vetlesen slo for alvor gjennom i 2022 med 16 scoringer og sju assist fra indreløperposison. Den elleville sesongen ble kronet med prisen for årets spiller i Eliteserien.

Mathisen tror ikke Bærum-talentet vil la seg påvirke av kompisene som har kommet tilbake, i valget om et eventuelt klubbytte til utlandet.

– Får man et fristende tilbud utenfra tror jeg alle forstår at det er noe som frister, sier fotballeksperten og legger til:

– Som spiller ser man ikke så mye rundt seg, men på seg selv og hvilken form man er i. Når muligheten er der, kan han ikke bli skeptisk på grunn av de andre.

– Hva vil være et naturlig steg?

– Hugo Vetlesen blir ikke hentet til Arsenal og Premier League (som Martin Ødegaard) eller La Liga, men han har vist et nivå som gjør at han kan prestere i land som Nederland og Belgia, svarer Mathisen.