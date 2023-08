Ulland Andersen til Strømsgodset: – Perfekt match

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. Haugesunderen hentes fra Molde og signerer en kontrakt ut 2025.



– Det føles fantastisk. Strømsgodset, byen Drammen og supporterne har en stor plass i hjertet mitt. Jeg er veldig glad for at det ordnet seg slik at jeg kunne komme tilbake her nå, sier han.



For Ulland Andersens del betyr det en retur til klubben han spilte for fram til 2019. 30-åringen ble solgt fra Strømsgodset til nettopp Molde i 2019 og ble en umiddelbar suksess i Rosenes by.



De siste årene har han imidlertid vært sterkt skadeplaget, og med et halvt år igjen av kontrakten har partene blitt enige om å skille lag allerede nå i sommer.

Dermed fortsetter karrieren i Drammen, der han vil være en naturlig erstatter for Tobias Gulliksen som nylig ble solgt til Bodø/Glimt.

Leder for sport og spillerlogistikk i Strømsgodset, Jostein Flo, sier følgende om overgangen til klubbens nettsider:

– Det er flere her hos oss som kjenner Ulland veldig godt, og vi har snakket mye sammen etter han reiste til Molde. Nå var det et godt tidspunkt for han å komme tilbake. Vi trenger Ulland med hans kvaliteter, og Ulland trenger oss som klubb. Perfekt match, sier Flo.



TV 2 erfarte overgangen tidligere i dag. Saken var også omtalt av Drammens Tidende.

Drammensklubben bekreftet også at de har hentet Bent Sørmo (26) tidligere i dag.