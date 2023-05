Ukjente Borks usannsynlige gjennombrudd: – Målet var å spille i 4. divisjon i år

LARVIK (TV 2): På gutterommet i Larvik var det lekser og spill i 4. divisjon som var fokuset til Bork Classønn Bang-Kittilsen for bare et par måneder siden. I løpet av noen uker er livet snudd på hodet for 18-åringen.

– Jeg hadde virkelig ikke sett for meg dette. For to måneder siden var mitt personlige mål å gjøre det så godt som mulig for Odd 3 i 4. divisjon, sier Bork Classønn Bang-Kittilsen til TV 2.

18-åringen ble matchvinner for Odd borte mot Tromsø sist helg.

– Det er en av de villeste følelsene jeg har hatt noen gang. Men det er også en stor stolthet over at jeg har jobbet så hardt og fått utbytte for det nå. Jeg har egentlig ikke ord, sier han.

Bare få dager i forkant fikk han Eliteserie-debuten da han kom inn som innbytter mot Bodø/Glimt.

Det kom litt ut av det blå. For Bork Classønn Bang-Kittilsens historie er egentlig nesten for god til å være sann.

– Det er nesten litt surrealistisk. Samtidig har jeg innerst inne følt at jeg har hatt nivået inne. Så jeg er glad for at jeg fikk sjansen så kjapt, sier han.



Under pandemien trente han flere måneder for seg selv. I fjor fikk han ett fattig innhopp i 2. divisjon. I år var målet 4. divisjonsfotball for Odd 3.

Derfor er det til å forstå at han etter 1-0-scoringen borte mot Tromsø sist helg måtte kjempe mot å ikke ta av seg drakta. I stedet valgte han å skli på kneet.

– Det er noe jeg aldri har gjort før. Jeg aner ikke hvor det kom fra, sier han.



Som bildegalleriet under viser: Fortsatt har han sår på kneet som minner om hans første mål i Eliteserien.

FEIRET SLIK: Bork Classønn Bang-Kittilsen hevder han aldri har feiret med å skli på knærne før. Mot Tromsø slet han med å kontrollere følelsene. MATCHVINNER: Scoringen holdt til slutt til å sikre seieren for Odd. FORTSATT SÅR: Flere dager senere har Bork synlige sår etter feiringen.

Lovpriser foreldrene

Samtidig er det betalingen for flere år med hardt arbeid fra en hel familie.

– For meg var det en måte å betale tilbake til foreldrene mine på. Det målet er mye deres fortjeneste. Det var vårt mål – ikke mitt, sier Bang-Kittilsen.



13 år gammel skiftet han klubb til Sandefjord. Foran 2020-sesongen gikk han til Odd. Samtidig har han gått på skole i Tønsberg.

VAKRE OMGIVELSER: På verandaen til foreldrene i Larvik har Bork det som plommen i egget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Fra meg til Tønsberg er det 45 minutter. Så er det en time til Skagerak (Odds stadion). Så tar det 45 minutter hjem, sier han.

Foreldrene Gry og Clas Fredric har alltid stilt opp, sier Bork.

– Jeg tror ikke jeg kan takke dem nok. De har gjort alt for meg. Jeg tror ikke det er mange som har vært sånn på tilbudssiden når det kommer til kjøring, fiksing og alt mulig, sier 18-åringen.



Droppet Champions League-semifinale

Selv har han virkelig lagt seg i selen for å bli fotballspiller.

Da Real Madrid og Manchester City barket sammen til semifinale i Champions League denne uka, hadde Bork allerede tatt kvelden.

– Jeg legger meg mellom 21 og 22. Jeg prøver å holde det på ni timers søvn. Man kjenner det på dagshumøret og prestasjonene på banen at den søvnen må til. Det finnes ikke noe verre enn å trene med fire-fem timer i banken, sier han.

Han påpeker dessuten at søvn er bra for å unngå skader.

Likevel ser han ikke på det som et offer.

– Jeg har ikke ofret så mye. Jeg har valgt bort å feste om det er en slags ofring. Jeg er aldri ute og fester med kompiser, men det handler kanskje om at jeg er så utslitt av all trening og reising, sier han.



Likevel verdsettes kompisene – selv om han i det siste har blitt fleipet litt med.

– Den siste uka har virkelig vært en selvtillitsboost. Et par av kompisene mine har bedt meg om jekke meg litt ned. Men det er litt vanskelig å svare når de begynner å kødde med at «han der har scoret i Eliteserien», sier han.

VILLE DOBBELTSJEKKE: Bork Classønn Bang-Kittilsen ville helst dobbeltsjekke hvor rotete gutterommet var før han slapp TV 2 inn. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Har ingen planer om å flytte

Men til tross for at livet hans har snudd seg litt på hodet i løpet av de siste dagene, har Bork Classønn Bang-Kittilsen ingen planer om å forlate gutterommet med det aller første.

TAKKNEMLIG: Fotballen har alltid vært med Bork. Her i lag med foreldrene Gry og Clas Fredric. Foto: Privat

– Jeg har vurdert hybel, men jeg har ikke lyst å flytte enda. Jeg tror ikke foreldrene mine sine hjerter har godt av at jeg flytter nå. Søstera mi flyttet ut i fjor, så jeg tror jeg må vente litt, sier han.



Han har det som plommen i egget hjemme, forsikrer han.

– Jeg lever et luksusliv her. For det første er foreldrene mine gode til å lage mat, og så tror jeg det å bo sammen med noen er viktig for meg. Jeg tror jeg hadde kjedet meg om jeg måtte bo alene. Og så er jeg ikke helt skrudd på på den vaskemaskinen heller, sier han og gliser.

Mer skrudd på håper han å være mot Lillestrøm fredag kveld.

Var skeptisk til eget navn

Men får 18-åringen spilletid der, må Odd ta grep. Bork har ingen proffkontrakt og uten proffkontrakt kan du bare delta i tre kamper i Eliteserien.

Nå røper Bang-Kittilsen at en ny gulrot nærmer seg.

– Jeg og klubben har blitt enige om at vi skal få til noe. Det er snakk om å få det til i løpet av noen dager, sier han.

I så fall er det trolig flere som vil snakke om navnet til Bork Classønn Bang-Kittilsen i Skien framover. Allerede er det blitt en slager å nevne ordene «Bork Bang» i korridorene på Skagerak Arena.



– Det har blitt en del kommentarer i det siste på navnet mitt. Jeg ser på Twitter at det er mange som er fan av det. Jeg var ikke spesielt fan av det selv, men selvtilliten på navnet har bare bygget seg opp. Nå liker jeg det, sier Bork Classønn Bang-Kittilsen