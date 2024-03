Ukjent 18-åring ble overtidshelten: – Har noe spesielt

SKAGERAK ARENA (TV 2): Ismaël Seone (18) sørget for FKH-seier på overtid.

Odd-FK Haugesund 1–2

2005-modellen Ismaël Seone kom inn og avgjorde kampen for FK Haugesund.



– Jeg er veldig glad og fornøyd med å starte på denne måten. Forhåpentligvis blir det mange flere scoringer framover, sier matchvinneren til TV 2.

Sondre Liseth hyller den nye lagkameraten etter scoringen.

– Det er en ung gutt som ikke snakker norsk, men han har en råskap og noe spesielt. Det er derfor han kommer inn og avgjør. Vi har sett det på trening, sier bergenseren til TV 2.

– Det er jævlig deilig. Det er ikke noen god kamp, men det som gjelder er tre poeng, sier kampens første målscorer Bruno Leite etter seieren.

Foto: Trond R. Teigen / NTB

Den nye islandske FKH-treneren kom imidlertid med en erkjennelse etter kampen til TV 2.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for at vi fikk tre poeng. Men hvis vi skal være ærlig, så var det urettferdig, for det var en dårlig kamp av oss, sier FKH-treneren til TV 2.

Odd-leiren var naturligvis skuffet etter kalddusjen på overtid.

– Det var helt jævlig. Det er en kamp som vi egentlig bør vinne. Vi skaper veldig mye – nok til å drepe kampen flere ganger, men vi setter ikke sjansene våre, sier Odd-spiller Josef Brian Baccay til TV 2.

– Dersom man ser bak resultatet, så er det mye positivt. Prestasjonen er god nok til å få både ett og tre poeng, sier Odd-sjef Kenneth Dokken.

TAP: Kenneth Dokken og Odd gikk på et overtidstap. Foto: Trond R. Teigen / NTB

– Utilgivelig



Bruno Leite (29) og FKH utnyttet en feil fra Odd-spiller Filip Rønningen Jørgensen (21), og fikk æren av å sette sesongens første eliteseriescoring.

– Her bør selvfølgelig Odd ha full kontroll, men Jørgensen roter bort ballen. Det er utilgivelig av Jørgensen i eget felt, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Rønningen Jørgensen fikk spørsmål om brøleren innenfor eget felt i pausen.

– Det kommer en ball ut «femogførti», og jeg gjør jobben ned. Så blir jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre.

– Jeg prøver å legge igjen ballen til en lagkamerat, men så ser jeg ikke han som kommer der. Jeg bør bare skyte bort ballen, så det er kjipt, erkjenner 21-åringen til TV 2.

TABBET SEG UT: Filip Rønningen Jørgensen, her avbildet under en tidligere kamp. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Leite var på sin side langt blidere.

– Det var deilig. Det var det jeg drømte om, sier sesongens første målscorer til TV 2 i pausen.

Men etter pause slo jubileumslaget tilbake med en scoring fra Tony Miettinen.

Stopperen scoret på en dødball fra Espen Ruud. Først ble det avvinket for offside, men etter en VAR-sjekk ble scoringen stående.

– Odd har drukket styrkedrikk i pausen, for det er et helt annet Odd-lag man ser i starten av andre omgang, kommenterte Mathisen.

NYE SJEFER: FKHs Óskar Hrafn Þorvaldsson og Odds Kenneth Dokken før kampen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2



På overtid scoret imidlertid Ismaël Seone for FKH på en dødball. Dermed vinner bortelaget.

I morgen er det fullt kjør i Eliteserien. Første kamp er nyopprykkede Fredrikstad mot regjerende serieleder Bodø/Glimt.

