– Ufint å starte en krig med klubben

Denne uken har agentene til Vålerengas Andrej Ilic og Vikings David Brekalo gått knallhardt ut mot spillernes klubber.

Begge var svært frustrerte etter at deres respektive klubber har takket nei til storbud.

Nå ser det imidlertid ut til at Ilic kan få viljen sin. Ifølge TV 2s opplysninger pågår det nå forhandlinger mellom Vålerenga og Championship-klubben Cardiff City.

VIL VEKK: Vålerengas Andrej Ilic hadde en strålende høst selv om Vålerenga rykket ned. Nå vil serberen bort. Foto: Terje Pedersen/NTB

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller karakteriserer Ilic-agentens utspill tidligere denne uken som ufint.

– Å starte en krig med VIF, er jo ufint uansett. Dersom dette er koordinert med spilleren, så har spilleren selv også et ansvar. Om det bare er agenten som sier det, så kan det gå ut over spillerens fremtid. Det kan påvirke spillerens anseelse, sier Stamsø-Møller til TV 2.

– Må ikke glemme hvor kyniske klubbene kan være

Ekspertkollega Yaw Amankwah har stor forståelse for at Ilic ønsker seg bort fra Oslo-klubben etter nedrykket.

– Agenten er knallhard i sine uttalelser. Jeg tviler ikke på at verken agent eller spiller mener alvor. Ilic er fortsatt en ung spiller som i høst har vist at han har et vanvittig potensial, sier Amankwah til TV 2.

Selv om angriperen kan være på vei til Cardiff, mener TV 2-eksperten at den hodesterke spissen hadde vært perfekt i Bodø/Glimt.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah tror Ilic kommer til å forsvinne fra Vålerenga. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det er umulig å se for seg at han ikke hadde bøttet inn der. Der kan han vinne seriegull og spille i Europa. Jeg forstår godt at han ikke ønsker å spille i Obos, men han må forholde seg til en lang kontrakt. Når man ser hva han og agenten uttaler, er det vanskelig å se for seg at han kan levere på samme nivå i Obos.

– Kan spillere egentlig ønske seg bort på den måten?

– Ja, det kan de selvfølgelig. Klubben kan bruke sine rettigheter og vise til kontrakt, men spørsmålet er om noen av partene er tjent med det om han ikke er motivert til å fortsette.

Serberen, som ble hentet fra latviske RFS i sommer, har kontrakt med Vålerenga til juni 2027.

– For å snu på det, så ser man stadig klubber som gjør alt de kan for å selge unna etter et nedrykk. Det samme kan skje om man rykker opp og prøver å presse ut spillere. Dette er et spill der man er nødt til å prioritere ens egne interesser, sier Amankwah.

– Hva skjer med dette spillet når agenten går ut i media på den måten?

– Det er nok lettere for agenten å være knallhard, enn for spilleren som skal treffe folk hver dag. Agenten skal sørge for best mulig betingelser for sine spillere – både sportslig og økonomisk.

– Vi lever i en verden der spillere ikke får være med på treningsleirer om man ikke er med i klubbens fremtidsplaner. Det er selvsagt litt umusikalsk fra agenter å gå ut på den måten, men vi må ikke glemme hvor kynisk klubbene også kan være.

– Det er ikke Ilic som har makten

Simen Stamsø-Møller mener at den serbiske spissen må forholde seg til avtalen han har med Oslo-klubben.

– At Ilic ikke vil spille på nivå to er helt forståelig. Men fotballspillere er ansatte, noe de må forholde seg til. Spillerne kan ikke bestemme alt. At det passer dårlig med Obos, kan ikke VIF ta noe ekstra hensyn til. Det er bare sånn det er. Det er ikke Ilic som har makten.



Stamsø-Møller advarer mot at Vålerenga nå kan gå inn i en turbulent vinter.

– Det setter i gang uro i en klubb hvor det allerede er ganske mye som skjer. Det at den viktigste spilleren er misfornøyd, kan føre til ytterligere uro. Samtidig må VIF tåle at han ønsker seg bort.

Simen Stamsø-Møller beskriver situasjonen rundt Ilic for vanskelig. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det er vanskelig. Lederne må tenke på klubbens beste, samtidig som det er en menneskelig faktor også. Man skal ta hensyn til de spillerne som har gitt klubben mye. Samtidig må man også ta hensyn til trener og spillergruppen. Det er kanskje verst for trenerne som ikke vet hva som skjer med nøkkelspillerne.

– Kaos er det siste man vil ha i en klubb i sesongoppkjøringen.

Mener han er verdt prislappen

Ilic-agent Nenad Asanovic fortalte til TV 2 at Vålerenga hadde sagt nei til et bud med en totalpakke på over 30 millioner kroner.

Amankwah mener at en antatt prislapp på 50 millioner kroner er noe Bodø/Glimt ikke bør la seg skremme av.

PÅ VEI?: Kjetil Knutsen og Andrej Ilic slo av en prat da lagene møttes på Intility i fjor. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det blir spennende å se hvis VIF sier de skal ha 50 millioner kroner.

– I fjor betalte Molde 40 millioner for Berisha. Om Faris går til Marseille for om lag 100 millioner, så mener jeg at 50 millioner for Ilic til Bodø faktisk ville vært verdt det.

Klar tale fra NISO-lederen

NISO-leder Kristoffer Vatshaug sier til TV 2 at de ikke har planer om å involvere seg direkte i sakene som omhandler Ilic og Brekalo.

– Vi ønsker ikke å gjøre det. Vi er ikke en part, men det generelle rådet er alltid å forholde seg til avtalen som er inngått på en ordentlig og ryddig måte, sier Vatshaug.

NISO-leder Kristoffer P. Vatshaug, her fra hans tid som Molde-spiller. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB

– Det handler om hvordan vi er opptatt av at norsk fotball forholder seg til avtalene som er inngått. På samme måte som vi jobber med spillerne, forventer vi at klubbene forholder seg til spillerne på akkurat samme måte. NISO sitter ikke og jobber direkte med sånn type saker. Vi jobber overordnet med norsk fotball, og da forventer vi at alle parter forholder seg ryddig til avtalene, og da hjelper det alltid å ha en ryddig og god dialog.

– Hva tenker du om at det blir medieoppslag av slike saker?

– Dette må stå for agentenes regning. Det er også sånn jeg regner med at de sportslige lederne svarer. Det er viktig å forstå avtaleverket i norsk fotball og forholde seg til det. Det er noe annet hvis det er rene avtalebrudd. Da er det viktig å reagere. Det er viktig at arbeidskontraktene er ryddige og oversiktlige.

– Er det flere slike saker enn før?

– Nei. Den utelukkende grunnen til at vi ikke ser så mye til dette, er fordi det er gode og avklarte forhold på dette i norsk fotball. Det er fordi vi har jobbet over tid for å skaffe gode avtaler som er bærekraftig for begge.