– Uansett hva som skjer videre, så blir jeg værende i RBK

– Jeg trengte to sekunder på å takke ja.

Tidligere Ranheim-trener Svein Maalen trengte ikke lang tid på å beslutte om han ville ta over som RBK-trener da Kjetil Rekdal og Geir Frigård fikk sparken 16. juni.

Maalen varslet et Rosenborg-lag som skulle tilbake til «røttene» og overta arven etter Nils Arne Eggen, men etter en trå start med 0-3-tap mot Sarpsborg, 0-1-tap mot Aalesund og 1-2-tap mot LSK på Lerkendal, var det få som så tegn til bedring.

– Offensivt bedre



Nå har imidlertid ting begynt å snu for Rosenborg og klubbens midlertidige trener. Etter 2-1-seieren mot FK Haugesund har laget nå fire strake seirer i Eliteserien og har startet klatringen på tabellen.

– Det er litt forskjellige ting som har skjedd, først og fremst er vi blitt mye bedre offensivt. Vi skaper mye mer i alle kampene våre og begynner etter hvert å få et kontrollert angrepsspill, forklarer Maalen, og fortsetter:

– Det står øverst på listen. Ellers er det dette med selvtillit. Det var et lag som ikke fikk med seg gode prestasjoner gjennom våren, men så har spillerne jobbet beinhardt og kommet seg opp på hesten igjen. Det skal gutta ha æren for, selv om det nok vil svinge litt i løpet av en lang sesong. Vi er imidlertid kommet i gang og er blitt bedre, sier treneren tilfreds.

– Skal løfte RBK sammen



Da Maalen overtok for Kjetil Rekdal, var planen at han først og fremst skulle lede RBK-skuta ut sesongen. Men med fire strake seirer i Eliteserien og gode resultater i Europa, kan 45-åringen fort bli tilbudt jobben som Rosenborgs hovedtrener permanent.

Det er han selvsagt fullstendig klar over selv.

– Men det er ikke noe jeg går rundt og tenker mye på. Jeg er ansatt midlertidig ut sesongen, og er stolt over ha fått denne jobben. Samtidig er Rosenborg den klubben jeg jobber i, og jeg skal jobbe i klubben uansett hva som skjer videre. Sammen skal vi løfte Rosenborg tilbake til der klubben skal være. Akkurat nå er jeg hovedtrener, men alle må gjøre jobben om vi skal løfte klubben tilbake igjen, konstaterer Maalen.

Rosenborgs daglige leder Tore Bjørseth Berdal ønsker ikke å kommentere om Maalen vil bli tilbudt en langtidskontrakt som hovedtrener om de oppløftende resultatene fortsetter.

– Det har jeg ingen kommentar til akkurat nå. Når vi har noe nytt å meddele om trenersituasjonen, skal dere få vite det, sier Berdal til TV 2.

– Ikke tøft, men kult



Fremover venter et tøft kampprogram for RBK. Førstkommende torsdag venter skotske Hearts i Europa, før storkampene i Eliteserien kommer på rekke og rad.

– I Trøndelag sier vi ikke et tøft kampprogram, men et kult kampprogram. Vi skal spille mange kamper og være med i Europa, og har bygget en tropp med mange gode spillere. Det betyr at vi kan rullere og bruke troppen enda mer og være i stand til å prestere bedre, sier Maalen, som allerede har rettet fokus på det som venter på Lerkendal i runde tre i kvalifiseringen til UEFA Europa Conference League førstkommende torsdag.

– Vi skal forberede oss godt til kampen mot Hearts, som er et veldig godt fotballag som nok hadde kjempet helt i troppen i Eliteserien om de hadde vært med her, mener han.

Utelukker ikke flere signeringer

Mot FK Haugesund fikk dansken Emil Fredriksen sin debut for Rosenborg. 22-åringen kom fra SønderjyskE i 1. divisjon i Danmark og ble toppscorer i serien i forrige sesong med 16 mål. Maalen er godt fornøyd med signeringen.

– Emil har veldig gode offensive ferdigheter. Han er farlig rettvendt og truer boksen med skumle innlegg og avslutningsfoten. Han kan rollen og vil bare bli enda bedre, roser Maalen, som ikke utelukker helt flere RBK-signeringer før overgangsvinduet stenger 31. august.

– Akkurat nå har vi ingen planer om det, men det kan alltid skje, sier han.