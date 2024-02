TV 2s ekspert reagerer: – Hva er vitsen?

Ole Didrik Blomberg sier han elsker Brann. Samtidig mener 23-åringen Bodø/Glimt kan være en spennende arbeidsgiver i fremtiden.

– Ville det vært aktuelt for deg å dra til Bodø/Glimt?

– Det virker interessant, men jeg tror ikke Brann har lyst til å selge til en konkurrerende klubb, sier Blomberg, som svarer slik på oppfølgingsspørsmål om hva som gjør Glimt interessant:

– Det er alltid interessant med tanke på nivået de spiller på. Men det er ikke helt opp til meg å si heller.

BRANN-GUTT: Ole Didrik Blomberg har to år igjen av Brann-kontrakten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dette får TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah til å reagere.

– Det er rart å gå ut og flørte med Glimt sånn i all offentlighet. Hva er vitsen? Hvem er tjent med det? spør Amankwah før han fortsetter.

Den tidligere Brann-stopperen mener rødtrøyene har noe solid på gang. Fjoråret viste nettopp det. Der endte bergenserne opp med cupgull og sølv i serien.

– Glimt er gode, men det er også et lag Brann rundspilte i Bergen i høst. Det er ingen grunn til at de skal drømme noe mindre i Norges nest største by enn i Bodø.



Eksperten tviler sterkt på at en fremtidig overgang fra vestlandshovedtaden til Nordland vil skje.

– Jeg tror ikke det vil skje, det ville i så fall vært en fallitterklæring for Brann. Det vil gi signal om at de ikke anser seg selv som et lag som kan være med i gullkampen hvis de skal selge en av sine beste spillere til en konkurrerende klubb som Glimt.

Nytt uromoment

Branns sommer og høst ble preget av gode resultater, men også av uro rundt Sivert Heltne Nilsens fremtid i klubben.

På nyåret skrev kapteinen ny kontrakt med klubben og harmonien senket seg i vest.

BRÅK: Det ble bråk da Sivert Heltne Nilsen sa han ville bli solgt fra Brann. Nå har kapteinene signert ny avtale og stemningen god. Foto: Michael Allen / TV 2

At nok en profil nå går ut offentlig og snakker om interesse fra andre klubber, mener Amankwah er hårreisende.

– Det er en uting. Ser man i bakspeilet, så kommer Sivert Heltne Nilsen med de uttalelsene på et tidspunkt der Brann stod ved et veiskille. Han hadde gode grunner til å stille spørsmål ved ambisjonsnivået. Da var det også en svensk klubb det var snakk om, og ikke en direkte konkurrent.

Da Heltne Nilsen ønsket å bli solgt til Elfsborg hadde klubben solgt to av sine beste spillere til utlandet. Mathias Rasmussen ble hentet av belgiske Union SG. David Møller Wolfe gikk til nederlandske AZ Alkmaar.

Etter salgene tapte rødtrøyene enorme terreng i gullkampen og raste fra andre- til femteplass på tabellen.

– Nå peker stort sett alle piler oppover, de har klart å beholde en av Norges beste trenere på tross av stor interesse fra utlandet, forventes å kjempe helt i toppen av Eliteserien og skal ut i Europa.

GUL FLØRT: Ole Didrik Blomberg sier Bodø/Glimt alltid vil være interessant på grunn av nivået laget spiller på. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er rett og slett elendig timing å åpne døren for en flørt med Glimt, mener den tidligere stopperkjempen.

Supportenes reaksjon

Branns supportere reagerte kraftig da Heltne Nilsen ba om å bli solgt fra klubben. De samme følelsene lokkes ikke til live etter Blombergs uttalelser.

LIDENSKAP: Joakim Randa Berthelsen har skrevet 191 sider om klubben i sitt hjerte. Forfatteren lar seg ikke provosere nevneverdig av Blombergs Glimt-uttalelser. Foto: Kagge

– Han kan godt la være å flørte med Glimt, synes jeg, sier Joakim Randa Berthelsen.

Forfatteren av boken «Brann – en historie om skandaler og kjærlighet» er likevel tydelig på at dette på ingen måte er sammenlignbart med sommerens store samtaleemne.

– Nei, på ingen måte. Dette virker som en litt oversolgt sak, spør du meg, sier supporteren til TV 2.