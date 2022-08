TV 2s ekspert: – Dette er kongene av det norske overgangsvinduet

Se Deadline Day Norge på TV 2 Sport 1, tv2.no (åpent) og Play i dag fra kl. 17!

Mens resten av Europa holder butikkvinduet på gløtt i ett døgn til, stenger det norske overgangsvinduet for fotball-overganger ved midnatt onsdag.

Selv om mange baller fortsatt er i luften, er TV 2 Sportens ekspert Yaw Amankwah tydelig på hvilken klubben han mener er vinduets vinnere.

1. Bodø/Glimt

Regjerende seriemester Bodø/Glimt har handlet i rekordsummer med både kursiv og caps lock i sommer. På løpende bånd har tidligere profiler som Patrick Berg og Marius Lode returnert til Aspmyra. I tillegg har klubben hentet Lars-Jørgen Salvesen for rundt 15 millioner kroner tidligere i vinduet.

– Nummer én på den listen må være Bodø/Glimt. The boys are back in town! Dette er et massivt vindu for Glimt. De har knust den norske overgangsrekorden, ikke bare én, men to ganger, sier Amankwah.

Og sikter til at bodøværingene først den danske U21-landslagsspilleren Albert Grønbæk for det som trolig er nærmere 30 millioner kroner, en sum som kan stige ytterligere dersom han blir en suksess. Deretter den hjemvendte sønn, Patrick Berg, som ble solgt til franske Lens i vinter for rundt 45 millioner kroner, og hentet tilbake for nesten samme sum denne måneden.

– I det denne artikkelen skrives, er kronen på verket at de henter Marius Lode gratis etter et mislykket opphold i Schalke. Eller gratis er han nok ikke, da lønnspakken hans sannsynligvis sprenger hele lønnsstrukturen til Glimt i fillebiter, men en Marius Lode på lang kontrakt i spann med en Isak Helstad Amundsen som nettopp har skrevet ny avtale, er Glimt supporternes våte drøm, sier Amankwah.

Selv om klubben selv sier at strategien fortsett er å handle billig, har ikke det vært synlig så langt i august.

– Der Glimt tidligere har brukt finesse og angrepet overgangsmarkedet med kirurgisk presisjon, bruker de nå slegge, rambukk og rå økonomisk muskelkraft. Det er fullt forståelig når de skal inn i et Europa League gruppespill hvor motstanderne blant annet heter Martin Ødegaard og Gabriel Jesus, sier eksperten.

Den tidligere Stabæk-spilleren gir Glimt hele 9/10 på børsen for sine handleturer denne sommeren.

– Kvaliteten på disse spillerne er en ting, men også når man ser alderen til spesielt Grønbæk og Berg, forsterker det inntrykket av at Bodø Glimt er i ferd med å etablere et hegemoni i norsk fotball som vi ikke har sett siden RBK og Eggen, og det er rått å se Glimt satse på denne måten.

Eksperten ser likevel potensielle fallgruver for Kjetil Knutsens imperium i nord.

– Det er noen minuser å trekke frem selv for overgangsvinnerne fra nord. Det handler om tre ting.

Den ene er at de rett og slett har brukt så mye penger at den nesten bare skulle mangle at de får gode fotballspillere i retur. Patrick Berg er Eliteseriens beste midtbanespiller, og det må han fortsette å være med ganske klar margin for å forsvare den prislappen. Og hva med lønnsstrukturen i klubben? Det er umulig å bruke disse summene på spillere uten å gi lønninger som står i stil, det medfører et paradigmeskifte i Glimt sin historie, og det er nok andre spillere i laget som snakker med agentene sine nå fordi de ikke lenger syns at sin egen lønn er det helt store relativt til dette nye skiftet. Det siste minuset for Glimt her på tampen av vinduet slik jeg ser det er at de faktisk går ut av vinduet svekket på spissplass. De solgte Boniface for 20 millioner, fikk inn Salvesen for 15, noe jeg mener er en klar nedgradering. Salvesen trenger tid til å akklimatisere seg til Glimt-fotball, og viste mot Zagreb at det europeiske nivået er et stykke unna, der det er enkelt å se for seg at Glimt hadde slått Zagreb med Boniface og den formen han var i.Likevel, alt i alt, et historisk overgangsvindu for Bodø/Glimt.

2. Lillestrøm

Hardtsatsende Lillestrøm får andreplass på listen.



– Det viktigste først; Thomas Lehne Olsen er tilbake. Fjorårets toppscorer i Eliteserien med 26 mål er ikke bare en fantastisk spiss, men også en sympatisk type som passer inn i den kulturen de er så opptatt av på Åråsen, sier Amankwah.

Han mener timingen på overgangen er nesten enda bedre enn spilleren i seg selv.

– Akor Adams er fortsatt ute med sin skulderskade, og LSK har ikke vært like gode uten han. Inn kommer Lehne Olsen, og når Adams er tilbake har Geir Bakke det største luksusproblemet i hele Eliteserien på spissplass. Timingen er også god. Der Glimt skal inn i et ekstremt krevende Europa League-gruppespill, og Molde skal inn i Conference League, har LSK, som i skrivende stund ligger på 3. plass, kun Eliteserien å fokusere på i høst. Da er Lehne Olsen signeringen et perfekt signal innad og utad om at Fugla har edelt metall i sikte, sier Amankwah.

I tillegg har klubben gjort økonomisk solid business ettersom Lehne Olsen kommer gratis, drøyt et halvt år etter han ble solgt for fem millioner kroner.

Storscoreren er imidlertid ikke den eneste som har funnet veien inn portene på Romerike.

– Man kommer ikke inn på topplisten over overgangsvinnere kun på bakgrunn av én signering. Marius Lundemo er en solid forsterkning på midtbanen, har gjort det godt i den gule drakten før og kommer inn som en erfaren og pålitelig forsterkning. Også Aral Simsir (på lån ut sesongen fra Midtjylland) er en forsterkning. Han har vært god for et svakt Jerv-lag, og er en spiller som kan skape ubalanse fra sin kantrolle, noe som blir enda viktigere for LSK nå som Tobias Svendsen har tatt en pause fra fotballen, mener eksperten.

Et godt overgangsvindu handler heller ikke bare om hvem man får inn, men også om hvem man klarer å beholde. Her har Simon Mesfin og LSK også gjort en strålende jobb, beholder både Ogbu, Adams og Hedenstad Christiansen, spillere som leverer og er ettertraktede. Alt ligger til rette for en stor høst på Åråsen.

3. Vålerenga

Oslo-klubben har virkelig fått fart på sakene etter en litt treig start på vinduet, og er dermed på pallen i TV 2 Sportens kåring.



– Om vi spoler tiden tilbake til slutten av Juni, da så ting bekmørkt ut for VIF. Prestasjonene lugget, resultatene var elendige, Fagermo sin posisjon truet og folk snakket om nedrykk. Joacim Jonsson hadde sitt første overgangsvindu foran seg, og oppgaven var formidabel. Sirkusdirektøren kom med store lovnader og med fasit i hånd så har han og Vålerenga levert varene, mener Amankwah.

Han tror klubben gjort lurt i å først fokusere på hvem som skulle ut. Ikke minst av indremedisinske årsaker.

– En stappmett Kjartansson og Dønnum ute av form ble sendt ut av dørene, og med dødvekten borte har både prestasjonene og lagmoralen hevet seg. Stefan Strandberg har kommet inn og gjort det Stefan Strandberg gjør, vært avgjørende i de kampene han har rukket å spille, og er ekstremt motivert for å levere nå som det nærmer seg ny landslagssamling, sier Amankwah.

Han er imidlertid fortsatt på gjerdet rundt de offensive signeringene.

– Børven har ikke gjort like stort inntrykk ennå, men sammen med Udahl gjør det at VIF har to gode alternativer på topp med litt forskjellige kvaliteter.

Signeringen av Simen Juklerød har han imidlertid ståltro på.

– Juklerød inn på venstrebacken er en dobbel opptur, både fordi han er en god spiller, men også fordi han kan gå inn og erstatte Zuta som ikke har imponert så langt i år, og vært et svakt ledd i dette Vålerenga-laget.

– Det ryktes at de fortsatt jakter en indreløper, og det vil i så fall supplere et allerede sterkt vindu for Jonsson og VIF.

