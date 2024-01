TV 2 erfarer: VIF forhandler med britisk klubb om stjernespiss

IMPONERT: Kjetil Knutsen med Andrej Ilic etter at serberen scoret mot Bodø/Glimt i cupens semifinale i høst. Glimt-sjefen kan bli snytt for en potensiell signering. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ifølge TV 2s opplysninger pågår det nå forhandlinger mellom Vålerenga og Championship-klubben Cardiff City.

Klubben fra den walisiske hovedstaden har lagt inn et stort bud på Ilic som har ført til at klubbene nå utforsker mulighetene for en overgang.

Klubbene er fortsatt ikke enige, men forhandlingene om et Ilic-salg har aldri vært så konkrete som nå.

Klubben som tidligere har vært nærmest, var franske Toulouse, men de signerte isteden Shavy Babicka fra Aris Limassol i samme posisjon ettersom Ilic ble for dyr.

Selv om Cardiff akkurat nå er i førersetet, har det også kommet både amerikanske og franske klubber på banen i kampen om Ilic' signatur. Etter noen uker uten konkrete bud spisser det seg dermed til rundt serberen.

Bodø/Glimt har, som TV 2 tidligere har omtalt, også vist interesse for Ilic, men de får nå knallhard kamp om signeringen.

Cardiff City, som ble trent av Ole Gunnar Solskjær da de spilte i Premier League i 2014, ligger nå på 13. plass på nivå to i det engelske ligasystemet.

Sportssjef Joacim Jonsson i Vålerenga og Ilic-agent Nenad Asanovic har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Saken oppdateres!