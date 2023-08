TV 2 erfarer: Vender tilbake til Strømsgodset

Det får TV 2 opplyst fra informert hold.

Saken ble først omtalt av Drammens Tidende.

Ifølge lokalavisen er også Godset nær ved å signere forsvarsspilleren Bent Sørmø. 26-åringen kommer fra belgiske Zulte Waregem,

For Ulland Andersens del betyr det en retur til klubben han spilte for fram til 2019. 30-åringen ble solgt fra Strømsgodset til nettopp Molde i 2019 og ble en umiddelbar suksess i Rosenes by.

De siste årene har han imidlertid vært sterkt skadeplaget, og med et halvt år igjen av kontrakten har partene blitt enige om å skille lag allerede nå i sommer.

Dermed fortsetter karrieren i Drammen, der han vil være en naturlig erstatter for Tobias Gulliksen som nylig ble solgt til Bodø/Glimt.

Daglig leder Magne Jordan Nilsen i Strømsgodset ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger. I Molde har ikke klubbdirektør Øystein Neerland besvart våre henvendelser.