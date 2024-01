TV 2 erfarer: Vålerenga-stjernen nærmer seg overgang

Vålerenga og Cardiff City nærmer seg enighet om en overgang for den serbiske spissen.

Ifølge TV 2s opplysninger har klubbene de siste dagene kommet vesentlig nærmere hverandre i forhandlingene. Det er nå grunn til å tro at de vil komme til enighet om de siste detaljene som kan gjøre Ilic til Cardiff-spiller før overgangsvinduet stenger i Storbritannia torsdag kveld.

Slik TV 2 forstår det, er det fordelingen av totalpakken som har vært det største ankepunktet i forhandlingene. Cardiff City kom, som TV 2 kunne avsløre, med et innledende bud for under to uker siden.

Det skal, ifølge TV 2s opplysninger, ha hatt en totalramme på rundt 70 millioner kroner, men «kun» rundt 35 av disse skal ha vært garanterte penger. Resten skal ha vært prestasjonsrelaterte bonuser som virket urealistisk å oppnå. Siden har waliserne kommet nærmere VIFs ønskede sum.

TV 2 har grunn til å tro at Vålerenga vil få over 40 millioner kroner for Ilic dersom klubbene kommer til enighet om de siste detaljene. Bonusenes «vanskelighetsgrad» og en vesentlig prosent av et eventuelt videresalg skal også ha vært et viktig punkt i forhandlingene for å øke sannsynligheten for at VIF også kan nyte godt av store utbetalinger i fremtiden.

Sportssjef Joacim Jonsson og daglig leder Svein Graff i Vålerenga har ikke besvart TV 2s henvendelser.

For at en overgang skal gå i orden, må også Ilic komme til enighet med Cardiff City om de personlige betingelsene. Slik TV 2 forstår det, er dette foreløpig ikke på plass.

Serberen og hans nærmeste har riktignok gitt klart uttrykk om at en overgang bort fra Vålerenga er ønsket, og med Cardiff som det foreløpig eneste alternativet på bordet, er det grunn til å tro at 23-åringens kontrakt ikke vil være et vesentlig hinder.

Ilic scoret 11 mål på 15 kamper for Vålerenga etter overgangen fra Rigas FS i fjor sommer. VIF betalte rundt ti millioner kroner for spissen og kan derfor glede seg over en enorm fortjeneste dersom salget til Championship-klubben går i orden.