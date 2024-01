TV 2 erfarer: USA-bud på misfornøyd Viking-stjerne

KAN FORSVINNE: David Brekalo, her etter seier over Aalesund i Eliteserien i fjor. Foto: Carina Johansen / NTB

Orlando City gjør et siste forsøk på å sikre seg David Brekalo (25).

Ifølge TV 2s opplysninger tikket det natt til fredag inn et nytt bud på Vikings slovenske midtstopper. Det har en totalramme på rundt 30 millioner.

Dermed kan det potensielt bli Vikings dyreste salg noensinne, i jevn konkurranse med Daniel Karlsbakks overgang til Heerenveen i fjor.

Sportssjef Erik Nevland i Viking har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag. Det har heller ikke Brekalos agent Denis Selimovic.

Det har vært steile fronter mellom Brekalo-leiren den siste tiden etter at klubben avslo et tidligere bud fra Orlando.

Selimovic uttalte nylig til TV 2 at Brekalo «holdes som gissel» og at «det Viking gjør mot denne gutten, er en skam».

– Alle uttalelser får stå for agentens regning. Vi ønsker veldig gjerne at David skal få muligheten til å gå og spille på et høyere nivå, men vi mener han er verdt mer enn 20 millioner kroner. Det er det agenten ønsker vi skal akseptere. Det mener vi spilleren er verdt mer enn, svarte Nevland.

Brekalo har selv ikke lagt skjul på sin misnøye og sagt at han ønsker seg en overgang bort fra Viking i vinter.

Saken oppdateres!