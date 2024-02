TV 2 erfarer: Tromsø-spiss kan bli solgt for over 10 millioner

KAN DRA TIL UTLANDET: Lasse Nordås (t.v.), som her feirer mål for U21-landslaget mot Irland sammen med Fredrik Oppegård, kan være på vei mot sitt første utenlandseventyr. Foto: Lise Åserud / NTB

Selv om overgangsvinduet er stengt i de største europeiske ligaene, finnes det fortsatt land der klubbene kan handle spillere.

Ett av disse er Polen. Der er vinduet åpent i en drøy uke til, frem til den 22. februar. Det innebærer en ny overgangssaga for Tromsø IL.

Nordlendingene har allerede solgt El Hadji Malick Diouf til tsjekkiske Slavia Praha og Niklas Vesterlund til nederlandske Utrecht, og nå kan ett nytt, stort salg være på trappene.

Og nei, det er ikke Bodø/Glimt som står klare til å hente flere nøkkelmenn fra rivalen, slik de gjorde med trener Gaute Helstrup, midtstopper Jostein Gundersen og speider Jo Nymo Matland.

Spilleren det nå er snakk om, har riktignok en relasjon til Glimt, ettersom TIL hentet ham derfra i sommer: Lasse Nordås (22) leverte en perlescoring i treningskamp mot Häcken nylig, etter en beskjeden høst (to mål i Eliteserien), og nå kan han allerede være på vei bort.

TV 2 kan nemlig avsløre at den polske klubben Raków Częstochowa har lagt inn flere bud på Nordås de siste dagene, og at de håper å kunne sikre seg den norske U21-landslagsspilleren før overgangsvinduet stenger neste uke.

Raków vant den polske ligaen forrige sesong og spilte i høst i Europa League-gruppespillet. De tre siste årene har de også vunnet cupen to ganger.

Ifølge TV 2s opplysninger skal det siste budet fra polakkene være på over ti millioner kroner.

Tromsø skal foreløpig ikke ha besvart budet fra Raków, og det gjenstår å se om dette fører til at klubbene går inn i forhandlinger om en overgang for spissen.

Nordås' agent Mikail Adampour har ikke besvart TV 2s henvendelser.

22-åringen scoret to mål og leverte fire målgivende pasninger for Tromsø etter overgangen fra Bodø/Glimt i høst. Han var også på utlån i TIL i 2022, også da med to scoringer i Eliteserien.

– Ingen kommentar, sier sportssjef Lars Petter Andressen i Tromsø til TV 2 om Nordås-budene.