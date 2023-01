TV 2 erfarer: Rosenborg avslo Sæter-bud

Etter det TV 2 kjenner til har Rosenborg avslått Cagliaris bud på Ole Sæter.

TV 2 kunne tidligere lørdag fortelle at Serie B-klubben la inn et bud på spissen, som hadde en totalramme på litt over ni millioner kroner.

Sju millioner skulle betales med en gang, mens drøyt to millioner var i bonuser.

Sånn TV 2 forstår det, har trønderne avslått det tilbudet. Etter det TV 2 kjenner til krever RBK opp mot det dobbelte for å gi slipp på spissen, som scoret 14 mål i Eliteserien forrige sesong.

Det er ventet at Cagliari vil komme med et nytt bud, men tiden begynner å haste for italienerne, som kun har tre dager igjen av overgangsvinduet.

Cagliari ligger for øyeblikket på 5. plass på nivå to i Italia, etter nedrykket fra Serie A forrige sesong, og har selveste Claudio Ranieri som trener.

TV 2 vet at det også er flere andre klubber som følger Sæters situasjon tett, blant annet fra land som USA og Tyrkia.

Svenske Hammarby har også Sæter høyt oppe på sin ønskeliste, men klubben skal ha bestemt seg for å ikke foreta seg noe før det internasjonale overgangsvinduet stenger.

TV 2 har vært i kontakt med RBK-trener Kjetil Rekdal, som ikke ønsker å kommentere saken. Sportslig leder Mikael Dorsin har ikke svart på våre henvendelser.