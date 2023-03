TV 2 erfarer: RBK med spiss-bud

PÅ VEI TIL RBK: Agon Sadiku, til høyre i finsk landslagsdrakt, er høyaktuell for en overgang fra Honka til Rosenborg. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Onsdag morgen kom beskjeden om at Ole Sæter er ute til midten av mai med en muskelskade i låret.

Om prognosene slår inn betyr at trønderen trolig går glipp av kampene mot Viking, Molde, Sandefjord, Odd, Brann og Vålerenga. I kjølvannet av Sæter-nyheten har Kjetil Rekdal og co intensivert jakten for å lande en erstatter før overgangsvinduet stenger natt til lørdag.

Nå ser det ut til at RBK har funnet sin mann. Ifølge TV 2s opplysninger har trønderne lagt inn bud på Honka-spiss Agon Sadiku. Budet skal ligge på rundt 6,5 millioner kroner, med en potensiell totalramme på åtte millioner kroner, avhengig av hvilke klausuler som slår inn. Slik TV 2 forstår, går alt mot at klubbene blir enige i løpet av dagen.

TV 2 vet at RBK har fulgt 20-åringen tett i flere måneder.

Den finske U21-landslagsspilleren scoret totalt 17 ganger på 29 kamper for Honka forrige sesong.

Se scoring signert Sadiku nedenfor: