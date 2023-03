TV 2 erfarer: RBK enig om spiss-kjøp

PÅ VEI TIL RBK: Agon Sadiku, til høyre i finsk landslagsdrakt, er høyaktuell for en overgang fra Honka til Rosenborg. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Onsdag morgen kom beskjeden om at Ole Sæter er ute til midten av mai med en muskelskade i låret.

Om prognosene slår inn betyr at trønderen trolig går glipp av kampene mot Viking, Molde, Sandefjord, Odd, Brann og Vålerenga. I kjølvannet av Sæter-nyheten har Kjetil Rekdal og co intensivert jakten for å lande en erstatter før overgangsvinduet stenger natt til lørdag.

Nå ser det ut til at RBK har funnet sin mann.

Ifølge TV 2s opplysninger torsdag kveld er Rosenborg enig med Honka om en overgang for spissen Agon Sadiku.

Rosenborg betaler umiddelbart 6,75 millioner kroner for Sadiku. Summen kan vokse med 1,5 millioner kroner i diverse klausuler. Honka har også sikret seg 15 prosent av et potensielt videresalg.

Sadiku kommer til Trondheim fredg formiddag for å gjennomføre medisinsk test.

De personlige betingelsene er heller ikke ventet å bli et problem, og om alt går i orden signerer Sadiku trolig en femårskontrakt med Rosenborg.

En overgang vil glede RBK-spiller og landsmannen Santeri Väänänen.

– Jeg synes han er en veldig bra spiss. Han er en bra avslutter, han kan spille med ryggen mot mål og han kan også brukes i bakrom. Han er god, sier Väänänen til TV 2.

TV 2 vet at RBK har fulgt 20-åringen tett i flere måneder.

Den finske U21-landslagsspilleren scoret totalt 17 ganger på 29 kamper for Honka forrige sesong.

Landslagskompiser

Väänänen, som kom til RBK fra HJK Helsinki i januar, har spilt med landsmannen Sadiku flere ganger i løpet av karrieren, senest på samling med Finlands U21-lag denne uken.

RBK-FINNE: Santeri Väänänen. Foto: Carina Johansen / NTB

– Vi har hatt litt tid sammen på landslaget og vi var i samme klubb da vi var yngre, men jeg kjenner han ikke kjempegodt. Jeg har brukt litt mer tid med han de siste månedene, gjennom landslaget, forklarer Väänänen.

– Har du snakket med han om Rosenborg?

– Ikke egentlig. Det var noen spekulasjoner i januar. Jeg kommenterte litt på det til han og sa at «kanskje møtes vi på flyplassen». Men nei, ikke egentlig.

– Så det er ikke du som har tipset Rekdal?

– Nei, nei, humrer finnen, som understreker at han ikke vet noe om eventuelle forhandlinger mellom Honka og RBK.

Klar for henting

Etter Ole Sæters muskelskade, har Kjetil Rekdal vært klar på at han ønsker en spiss som umiddelbart forsterker laget.

– Vi ønsker en som fit og kampklar med én gang, det er vesentlig oppi det her. Jeg håper jo at han er aktuell til å kjempe om å kunne starte med én gang, sier Rekdal til TV 2 om en eventuell nysignering.

Väänänen er på sin side overbevist om at Sadiku, som scoret for Finlands U21-gjeng i seieren mot Bulgaria så sent som tirsdag, kan gå rett inn i Rosenborgs startellever.

– Fra det jeg har sett så mener jeg det. Det er selvfølgelig aldri enkelt å forutse noe, men hvorfor ikke, sier han.

Om han kommer lover RBKs midtbanemann uansett én ting: Han er klar til å hente på flyplassen.

– Om han ringer, så henter jeg han, avslutter finnen lattermildt.