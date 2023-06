TV 2 erfarer: Ønsker å fjerne Fagermo

Det har vært pågått et styremøte mandag ettermiddag som akkurat er avsluttet. Ifølge TV 2s opplysninger ønsker styret i Vålerenga å fjerne Dag-Eilev Fagermo som hovedtrener.

Klokken 18 er det møte mellom VIFs store sjef Tor Olav Trøim og fansen.

Allerede før Strømsgodset-tapet var det planlagt en hektisk dag med styremøter i Vålerenga mandag.

Klokken 11.00 samlet VIF-styret seg til dagens første møte.

I ettermiddag er det planlagt et møte med AS-et.

Litt etter klokken 16 ankom VIFs mektige sjef Tor Olav Trøim Intility Arena i en taxi. Han var ordknapp i det han fortet seg inn på Vålerengas stadion.

– Har du en kommentar til det som skal skje på møtet?



– Det har vært stipulert i lang tid, sa Trøim til pressen på vei inn dørene.



TV 2 retter: I saken ble det først skrevet at Trøim sa «spekulert» da han ankom Intility. Det riktig er altså «stipulert».



ANKOM INTILITY: Tor Olav Trøim møtte opp rett over klokken 16. Foto: TV 2

Utenfor Intility kom også VIF-spiss Torgeir Børven syklende. Han var på vei til andrelagets kamp mot Kjelsås.

– Dere i media vet nok mer enn det vi spillere vet, sier han til TV 2.



– Ikke redd for noe

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen syns det er på sin plass at fremtiden til Fagermo diskuteres.



– Det er helt naturlig at framtiden til Dag-Eilev Fagermo blir diskutert i dag etter det de har vist denne sesongen. Noe annet ville vært rart. De har kvalitet og talenter i stallen til å gjøre det langt bedre enn de har gjort hittil denne sesongen, sier Mathisen.



Søndag kveld ble Fagermo spurt av TV 2 om han var redd mandagens møtevirksomheter skulle gå ut over hans framtid i Vålerenga.

– Nei, jeg er ikke redd for noe. Det er sånn det er. Ledelsen må gjøre det de mener er best for Vålerenga, sa Dag-Eilev Fagermo.

Omdiskutert

TV 2 vet at Fagermos posisjon internt er omdiskutert.

Etter Strømsgodset-tapet uttalte VIFs Henrik Bjørdal til TV 2 at han har full tillit til Dag-Eilev Fagermo.

Kaptein Stefan Strandberg mener spørsmålet om endringer må til i klubben heller må rettes til klubbens styre.

– Resultatene er ikke gode nok, det ser alle. Men hva som må gjøres må de som styrer klubben svare for, uttalte Strandberg etter VIF-tapet.

Presseansvarlig Tina Wulf opplyser at styreleder Tuva Ørbeck Sørheim trolig vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av styremøtet som starter klokken 16.00.

Hun har foreløpig ikke besvart spørsmål rundt om Dag-Eilev Fagermo vil være tilgjengelig for pressen mandag.