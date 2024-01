TV 2 erfarer: Møller Dæhli blir Molde-spiller

Mats Møller Dæhli (28) ankommer Molde for andre gang på en uke. Denne gangen blir han værende.

Ifølge TV 2s opplysninger ankom Dæhli «rosenes by» søndag.

Mandag er det planlagt medisinske undersøkelser før landslagsspilleren kan fullbyrde sitt comeback til MFK.

Dæhli fikk denne helgen grønt lys til å sette kursen mot Norge igjen etter at Molde og Nürnberg kom til enighet om en avtale som innebærer en permanent overgang.

28-åringen var like over nyttår på besøk i Molde for å diskutere en mulig overgang, før han reiste tilbake til Tyskland. Etter å ha forhandlet i flere dager har de siste brikkene nå falt på plass. Dæhli har halvannet år igjen av Nürnberg-avtalen og ventes å signere en Molde-kontrakt som strekker seg inn i 30-årene.

Oslo-gutten kom til Molde fra Manchester United i 2013, men ble ikke værende lenge, ettersom Ole Gunnar Solskjær signerte ham kort tid etter å ha blitt manager for Cardiff i Premier League.

Siden har Dæhli spilt for tre tyske klubber (Freiburg, St. Pauli og Nürnberg), kun avbrutt av et lite vellykket låneopphold i belgiske Genk.

Dæhli har spilt 36 landskamper for Norge og scoret to mål.

Hverken Dæhli eller Moldes administrerende direktør Øystein Neerland har besvart TV 2s henvendelser.

TV 2 vet også at Molde er enige med Strømsgodset om en overgang for Halldor Stenevik, slik VG avslørte fredag. Det er grunn til å tro at også den overgangen kan bli bekreftet i starten av kommende uke.