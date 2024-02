TV 2 erfarer: Molde forhandler om Glimt-profil

Det skjer et halvt år etter at flere medier, blant dem Avisa Nordland og Nettavisen, meldte at midtstopperen var klar for Molde.

Den gang ble overgangen aldri formalisert, men interessen fra Molde har ikke blitt lagt død.

Nå får TV 2 opplyst at det pågår forhandlinger mellom partene og at man har et håp om at Isak Helstad Amundsen skal endte opp som Molde-spiller.

Samtalene skal ha beveget seg i positiv retning det siste dagene, og ifølge TV 2s opplysninger tyder mye på at det går mot en overgang til Molde for Glimts 24 år gamle midtstopper.

– En meget god og smart signering av Molde om det ender med det. Helstad Amundsen har vist spennende potensiale de få gangene han har fått muligheten for Glimt, har både fart, størrelse og roen til å kunne bli en viktig brikke for Molde. Jeg er litt overrasket over at Glimt slipper han til en av sine argeste rivaler, men samtidig er det fint at en så spennende spiller nå sannsynligvis får mer spilletid, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.



Isak Helstad Amundsen har ikke trent med Bodø/Glimt de siste dagene, men det handler ikke om at en overgang står på trappene. 24-åringen har vært slått ut med sykdom.

På stopperjakt

I Molde har ikke klubbdirektør Øystein Neerland svart på TV 2s henvendelser om saken tirsdag, men det er ingen hemmelighet at Molde jakter midtstoppere.

Samtidig har Bodø/Glimt hele fem profilerte midtstoppere som kjemper om to plasser.

I vinter har det virket som om veien fram til spilletid har virket lengst for Marius Lode. En rekke klubber har forhørt seg om 30-åringen, men den gode lønnen til Lode i Glimt skal ha gjort det hele utfordrende.

Nå skal Glimt i stedet ha konkludert med at Helstad Amundsen er mannen man kan slippe videre, får TV 2 opplyst.

Samtidig har Moldes jakt på en midtstopper åpnet opp for at en overgang mellom klubbene som har kjempet om Eliteserien-tittelen de siste årene kan bli en realitet.

I Molde er blant annet nysigneringen Valdemar Lund ute med skade på ubestemt tid, men allerede før den tid jaktet romsdalingene en ekstra midtstopper. Mot Legia Warszawa trådte blant annet venstreback Kristoffer Haugen til i stopperleddet.

– Denne signeringen vil gjøre at Molde får bedre dekning på den posisjonen de har hatt den tynneste dekningen, sier Yaw Amankwah.



Isak Helstad Amundsen startet bare to kamper i Eliteserien for Glimt i fjor, og etter signeringen av Jostein Gundersen fra Tromsø i januar har veien fram til spilletid bare blitt enda lenger i løpet av vinteren.