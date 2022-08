TV 2 erfarer: Millionfest for Molde etter Aursnes-salg

KLAR FOR BENFICA: Fredrik Aursnes ble solgt for kjempesum. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

I forrige uke ble det klart, som TV 2 kunne avsløre, at Fredrik Aursnes ble solgt til den portugisiske klubben for rundt 150 millioner kroner.

Nå kan TV 2 røpe detaljene i avtalen, som gjør at Molde kan glise for klingende mynt i kassen.

Sikret seg prosenter

Aursnes ble solgt fra Molde til nederlandske Feyenoord i fjor sommer. Da hadde han bare et halvt år år igjen av kontrakten i MFK.

Derfor fikk Feyenoord ham for en forholdsvis beskjeden sum på totalt mellom fem og ti millioner kroner.

Summen Molde får etter overgangen til Benfica, er større enn den de solgte Aursnes for i utgangspunktet.

I fjor ble de nemlig enige med Feyenoord om en videresalgsklausul på ti prosent, ifølge TV 2s opplysninger.

– Vi har sikret oss en klausul for et eventuelt videresalg, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til TV 2, men han ønsker ikke å kommentere flere detaljer.

Praksis i fotballens forretninger er at man trekker fra den opprinnelige overgangssummen når man regner ut hva en klubb skal få for et videresalg.

Det betyr at det må trekkes fra mellom fem og ti millioner kroner fra Aursnes-summen på 150 millioner kroner.

På spillerjakt

TV 2 får opplyst at Molde forventer å få et sted mellom 13 og 14 millioner kroner for Aursnes-videresalget. Totalt sett vil de dermed ha tjent godt over 20 millioner kroner totalt på overgangen.

Videresalget av Aursnes alene sikrer Molde en mer eller mindre tilsvarende sum som det de betalte i det mye omtalte kjøpet av Kristian Eriksen fra HamKam tidligere i sommer.

TV 2 er kjent med at Molde er i markedet for en midtstopper før overgangsvinduet stenger natt til torsdag.

Klubben har en offensiv holdning og er villige til å bla opp betydelige summer dersom de rette spillerne skulle bli tilgjengelige.

TV 2 har vært i kontakt med Molde-trener Erling Moe, som henviser til Stavrum.