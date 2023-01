TV 2 erfarer: LSK selger juvelen for over 20 millioner

Ifølge TV 2s opplysninger er Lillestrøm enige med den tsjekkiske klubben om en overgang verdt over 20 millioner kroner.

Ogbu reiser til Tsjekkia for å sluttføre overgangen og gjennomføre den medisinske testen før han signerer kontrakten.

Slavia Praha kjemper om tsjekkisk seriegull. Toppklubben ligger på andreplass i ligaen, to poeng bak serieleder Viktoria Plzen.

Sogndal kan vente seg en betydelig millionsum som følge av overgangen, ettersom de ifølge TV 2s opplysninger forhandlet frem en gunstig klausul om videresalg da spilleren dro til LSK for to år siden.

Lillestrøm er allerede godt i gang med å erstatte Ogbu. De har signert to venstrebente forsvarere i Kristoffer Tønnessen og Martin Ove Roseth, og trolig er to nye forsterkninger rett rundt hjørnet.

Som TV 2 meldte onsdag, er det kun forhandlinger mellom HamKam og Vetle Skjærviks barndomsklubber som står i veien for at midtstopperen kan bli klar for Lillestrøm.

Trolig er signeringen av den lokale helten Ruben Gabrielsen enda nærmere. TV 2 meldte i desember at Austin FC-spilleren var nær en LSK-retur etter å ha avslått et økonomisk mer lukrativt tilbud fra Molde.

LSK har lagt ut en kryptisk Twitter-video der de antyder at de er i ferd med å offentliggjøre en ny spiller.

