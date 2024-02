TV 2 erfarer: Han blir Bodø/Glimts neste kupp fra erkerivalen

TV 2 får opplyst at Tromsø speider Jo Nymo Matland (36) er i ferd med å bli Bodø/Glimts siste forsterkning.

Nettavisen og Nordlys var først ute med å melde nyheten fredag kveld.

Matland har i løpet av de siste årene opparbeidet seg et respektert navn som speider, og har fått mye av æren for at importene Tromsø har gjort fra spesielt Oslo-området har slått til.

Helstrup-venn

Matland ble ansatt som TIL-speider i mars 2022 – av daværende Tromsø-trener Gaute Helstrup.

Helstrup og Nymo Matland – som var spiller under Helstrup i HamKam – har hatt en tett relasjon i en årrekke.

Tidligere i januar ble Helstrup ansatt i Bodø/Glimt som assistenttrener, og han skal ha vært tydelig på sine anbefalinger om å ta med Matland til fjorårets seriemester.

TETT FORHOLD: Gaute Helstrup, som 3. januar ble presentert som Bodø/Glimts assistenttrener, skal ha vært pådriver for å få med seg Jo Nymo Matland til Glimt.: Foto: Jan Langhaug / NTB

TV 2 vet at partene har vært i dialog i det siste. Matland har signalisert at han ønsker seg en overgang til Bodø/Glimt.

– Jo Nymo Matland og Gaute Helstrup har jobbet veldig godt sammen i Tromsø, og de signeringene som ble gjort med begrensede ressurser er mye av forklaringen på den suksessen Tromsø har hatt de siste årene. At Helstrup får med seg han til Glimt, var ingen høyoddser, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Sjokkerte Fotball-Norge

At en speider går fra en klubb til en annen, pleier normalt sett ikke skape de største overskriftene.

Det spesielle i denne saken er at det skjer bare uker etter at Bodø/Glimt ribbet erkerivalen for både hovedtreneren og en nøkkelspiller.

2. januar ble Gaute Helstrup og fjorårets TIL-bærebjelke, Jostein Gundersen, presentert som Glimt-spillere.

I fjor falt det heller ikke i god jord da Bodø/Glimt hentet TIL-talentet Daniel Bassi som var på utgående kontrakt.

Likevel er det ingen tvil om at nyheten med Gaute Helstrup toppet det betente forholdet mellom klubbene.

– At Matland også nå reiser føyer seg inn i rekken av viktige brikker som Bodø/Glimt har hentet fra Tromsø vil igjen helle bensin på bålet, for Matland er en av Tromsø sine egne lokale gutter. Mange i og rundt Tromsø vil nok føle at Bodø/Glimt har ribbet dem, men det vil aldri noen fra Tromsø si. Uansett er blir det om mulig enda mer fyr når lagene møtes i Eliteserien, for der kommer det til å smelle skikkelig, sier Jesper Mathisen.

Jo Nymo Matland har ikke besvart TV 2s henvendelser om denne saken fredag. Det har heller ikke Tromsø-sportssjef Lars Petter Andressen gjort.