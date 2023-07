TV 2 erfarer: Glimt vil kuppe RBK-stjerne

TV 2 får opplyst at Bodø/Glimt har vist seriøs interesse for Rosenborg-spilleren i det siste.

Det hele skal ha intensivert seg i løpet av det siste dagene og selv om det foreløpig ikke har blitt lagt inn et offisielt bud, er Glimt i ferd med å gjøre et ordentlig framstøt på å skaffe seg signaturen til RBK-profilen, ifølge TV 2s opplysninger.



Bodø/Glimt ser på 24-åringen som den perfekte erstatter for Hugo Vetlesen, som nylig skrev under på en langtidskontrakt med belgiske Club Brugge.

Den overgangen er verdt mellom 70 og 90 millioner kroner og det gjør at Glimt har økonomiske muskler til å handle i sommer.

Ifølge TV 2s opplysninger skal Glimt, slik de også gjorde før sesongen, ha sjekket opp mulighetene for å hente Branns stjerneskudd Niklas Jensen Wassberg til klubben.



Nå virker Glimt å gå all in på å gjøre Carlo Holse til klubbens nye indreløper.

– Carlo Holse er på sitt beste en av de beste spillerne i Eliteserien, og hans ferdigheter vil passe ypperlig inn i Bodø/Glimt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Så langt unna er RBK nå

Jesper Mathisen tror det vil smerte RBK-fansen litt dersom man nå selger en av sine beste spillere til Bodø/Glimt.

– Rosenborg vil jo aller helst selge Holse til en utenlandsk klubb, men de har en såpass anstrengt økonomi at de naturligvis må lytte også til det Bodø/Glimt har å komme med. Så solide er Bodø/Glimt nå blitt, og så langt unna er RBK akkurat nå, sier Mathisen.¨

Han mener Glimts Holses jakt beskriver maktforholdet i norsk fotball per dags dato.

– Bodø/Glimt har den lommeboka Rosenborg hadde i storhetstida, og det gjør at de nå er den klubben som kan hente spillere fra alle andre klubber i ligaen - kanskje bortsett fra Molde, sier Mathisen.

Nylig innrømmet Carlo Holse overfor TV 2 at tiden kanskje snart er moden for å prøve noe nytt.

– Ja, jo, det kan du si. Jeg har drømmer om å komme ut og prøve meg i Europa, det er klart, men jeg er ikke lei av å være her. Jeg elsker å komme på trening hver dag og se guttene, og jeg har blitt veldig glad i byen, sier Holse til TV 2, før han fortsatte:

– Men nå har jeg vært her i tre og et halvt år, og jeg begynner å merke at jeg har stadig større ambisjoner, men med det sier jeg ikke at jeg ikke vil gjøre alt jeg kan for å få Rosenborg til toppen igjen.

Samme agent som Høgh og Grønbæk

Carlo Holses agent, Simon Friis, har ikke besvart TV 2s henvendelse der vi beskrev hva saken gjaldt.



Verdt å merke seg er at dansken er agenten til Bodø/Glimt-spiller Albert Grønbæk. Han er også agenten til Kasper Høgh, som er en annen danske Bodø/Glimt jobber hardt med å sikre seg om dagen.

Carlo Holses kontrakt med Rosenborg går først ut etter 2024-sesongen.

Nylig skrev VG at RBK-spilleren takket nei til et nytt kontraktsforslag fra trønderne. Den tyske avisen Der Westen har også koblet Holse til Schalke 04, men slik TV 2 forstår det er Bodø/Glimt nå i førersetet på å sikre seg Holse.

Carlo Holse kom til Rosenborg i januar 2020 og har vokst seg fram til å bli en av trøndernes mest sentrale spillere.

RBKs sportslige leder Micke Dorsin har ikke besvart TV 2s henvendelser, mens Glimt er tydelige på at de ikke kommenterer slike saker.