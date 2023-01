TV 2 erfarer: Glimt punger ut for Odd-stopper

Varden var tirsdag først ute med å rapportere om interessen fra Glimt for Bjørtuft. Nå har saken utviklet seg så raskt at kun formaliteter står i veien for at overgangen kan fullføres.

Molde la i sommer inn flere bud på Bjørtuft, men Odd avslo alle fremstøtene – senest i de avsluttende timene av overgangsvinduet.

Odds sportssjef Morten Rønningen og Bodø/Glimts sport manager Håvard Sakariassen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Nettavisen meldte onsdag at Glimt har akseptert et bud på Marius Høibråten fra japanske Urawa Red Diamonds. Bjørtuft kommer inn som hans erstatter.

Overgangssummen er foreløpig ikke kjent, men det er grunn til å tro at det er snakk om en ramme på et tosifret antall millioner kroner. Moldes største bud i sommer skal ha vært rundt 12 millioner kroner.

– En god signering

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Glimt og Bjørtuft er en god match.

– Odin Bjørtuft har vært ettertraktet i lang tid, og dette tror jeg blir en meget god signering for Bodø/Glimt. De får inn en stopper som har sine beste år foran seg, og han har også kvaliteter som bør passe ypperlig inn i måten Bodø/Glimt vil spille fotball på.

U21: Odin Bjørtuft har aldersbestemte landskaper for Norge. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Med solide prestasjoner i Kjetil Knutsen sitt mannskap er også dette en spiller som kan ta steget til en større liga om et par år, og så vil det naturligvis en spiller som blir veldig vanskelig for Odd å erstatte.

TV 2s ekspert: – Glimt er styrket

Mathisen mener Glimts nye signeringer viser at de har tatt lærdom fra fjorårets Champions League-kvalik.

– Bodø/Glimt så mot Dinamo Zagreb i CL-kvaliken i fjor at de manglet bredde i spillerstallen sin, og hadde de hatt en sterkere benk tror jeg fort det var de gule som hadde endt opp i Champions League.

– Nå vil det naturligvis forsvinne spillere fra spillerstallen til Kjetil Knutsen, men det er ingen tvil om at de kommer til å stille med en sterkere tropp i 2023 enn det de hadde i 2022, og det må de også gjøre om de skal prestere slik de håper på, fastslår TV 2-eksperten.