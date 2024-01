TV 2 erfarer: Glimt avslår tidenes bud for Grønbæk – signerer ny kontrakt

SUPERSTJERNE I NORD: Albert Grønbæks herjinger for Bodø/Glimt, som her mot Viking, tiltrekker enorm interesse fra utlandet. Men klubben står imot. Foto: Carina Johansen / NTB

Det har stormet rundt Glimts danske stjernespiller de siste ukene. Den amerikanske MLS-klubben Charlotte FC har lagt inn flere bud på Grønbæk.

Til tross for å ha fått flere fremstøt avslått av Glimt, har klubben fra Nord-Carolina ikke gitt opp jakten.

Ifølge TV 2s opplysninger skal Charlotte de siste dagene ha strukket seg til minst 110 millioner kroner for å sikre seg Grønbæk, som ville gjort ham til tidenes desidert dyreste salg fra klubben.

Selv dette har ikke vært nok til å få Glimt til å rikke. Og nå har bodøværingene tatt grep for å stilne sagaen i forkant av de kommende oppgjørene mot Ajax i Conference League.

TV 2 kan nemlig avsløre at Bodø/Glimt har tilbudt Grønbæk en ny og kraftig forbedret kontrakt. Slik TV 2 forstår det, er det grunn til å tro at dansken vil signere avtalen.

Det siste døgnet har det pågått intense forhandlinger, og flere parter opplyser til TV 2 at Grønbæk og Glimt er så godt som enige om en ny, lukrativ avtale.

Dette skjer kun et drøyt halvår etter at dansken signerte sin nåværende kontrakt med Glimt som strekker seg ut 2027. Glimt tok et lignende grep etter å ha avslått et stort bud fra Feyenoord på Hugo Vetlesen i fjor vinter. Det endte med at spilleren ble solgt til Club Brugge den påfølgende sommeren.

Glimts «sport manager» Håvard Sakariassen befinner seg for øyeblikket på Marbella der laget er på treningsleir. Der er også Grønbæks agent Simon Friis. Fredag skal et avgjørende møte ha funnet sted mellom klubbledelsen og spillerens representanter.

Formålet er at dette blir enden på visen for denne vinterens overgangssaga rundt Grønbæk, selv om det også finnes en mulighet for at andre klubber kaster seg inn med monsterbud som tvinger alle parter til å endre innstilling. Dette vurderes ikke som spesielt sannsynlig med under to uker igjen av overgangsvinduet i januar.



Hverken Sakariassen eller Friis har besvart TV 2s henvendelser lørdag.

Bodø/Glimt har lenge vært tydelige på at de ikke ønsker å selge Grønbæk før de skal ut i Champions League-kvalifisering til sommeren.

De er heller ikke i en situasjon der de trenger å selge for å tjene penger, ettersom de er i ferd med å selge Faris Pemi Moumbagna til franske Marseille for minst 90 millioner kroner.