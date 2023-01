TV 2 erfarer: Forbereder bud på Sæter

I forrige uke ble det kjent at Ole Sæter hadde avslått et nytt kontraktsforslag fra Rosenborg.

Nå kan TV 2 avsløre at spissen, som har kontrakt på Lerkendal ut 2023, topper ønskelisten til svenske Hammarby.

Den svenske klubben slapp nylig Veton Berisha til Molde for en totalpakke på rundt 37 millioner kroner. Etter det TV 2 kjenner til forbereder de nå et bud på Sæter, som er ventet å tikke inn på Brakka i løpet av kort tid.

På spørsmål fra TV 2 om han har hørt noe om Hammarby, svarer Sæter selv følgende:

– Ingen kommentar.

– Liker du Allsvenskan?

– «Jonis» (Jonathan Augustinsson) kom jo fra Allsvenskan og hit, så jeg må høre litt med ham. Jeg har ingen aning om hva som foregår i Allsvenskan, men Eliteserien er en fin liga, gliser Sæter.

TV 2 vet også at klubber i USA og Tyrkia følger spissens situasjon tett. Sæter endte på 14 scoringer i Eliteserien forrige sesong.

Dorsin bekrefter forespørsler

På dagens RBK dukket også sportslig leder Mikael Dorsin opp.

Til TV 2 bekrefter svensken at han har fått henvendelser på Sæter.

– Det kan jeg ikke kommentere. Det er alltid folk som forhører seg, men det har ikke vært så mye.

– Hammarby – har det vært noe konkret?

– Det er mye rykter om alt mulig denne tiden på året, men jeg vet ikke. Det har ikke vært noe bud inne på Ole, sier Dorsin til TV 2.

Sæter: – Jeg har vært tjukk i hue

RBK sportslige leder legger heller ikke skjul på at Sæter har takket nei til nok et kontraktsforslag fra klubben.

Nå tviler Dorsin på at det blir nye samtaler.

– Nei, sånn som det ser ut nå så blir det ikke det. Vi er vel altfor langt fra hverandre. Han har sine forventninger og krav, og vi mener vi har gitt et veldig bra tilbud ut ifra våre rammer. Dette er en del av fotballen og hverdagen, sier Dorsin.

Selv hevder Sæter at han stadig ikke er fremmed for å bli værende på Lerkendal.

– Det eneste jeg kan si er at jeg ønsker å være i Rosenborg og jeg har det veldig bra her. Om Rosenborg fortsatt er like lysten, så er jeg også egentlig det. Ting har ikke forandret seg så voldsomt, bortsett fra at jeg har sagt nei, sier Sæter.

– Hva har du å si til supporterne? Det sendes jo litt miksede signaler?



– Nå har jo det der vært en litt sånn kjip situasjon med at forhandlingene er kommet ut i mediene, og det er det egentlig ingen som har ønsket. Så er nå jeg en løs kanon som snakker, så tenker jeg litt etterpå og så kommer ting litt feil ut. Så er mediene og verden sånn som den er, og da er ting litt ute av mine hender etter at jeg har vært tjukk nok i hode til å si ting, sier Sæter og legger til:



– Jeg elsker Rosenborg, jeg ønsker å være her å spille på Lerkendal. Jeg ønsker å oppleve de kveldene vi hadde i fjor, og så håper jeg at når jeg scorer mål på Lerkendal og rundt om i Norge, så er jeg tilgitt.