TV 2 erfarer: Dette kan bli Glimts keeperløsning

Bodø/Glimt var klar for å betale rundt 15 millioner for en ny førstekeeper. Nå kan det gå mot en langt billigere løsning.

Bodø/Glimt har i vinter vært åpne på at de jakter en utfordrer til Julian Faye Lund.

Lenge jaktet man Odd-keeper Leopold Wahlstedt som ville blitt et klart førstevalg på Aspmyra, men på internasjonale overgangsvinduets siste dag valgte Odd-keeperen å takke nei til en overgang.

Bodø/Glimt var klare for å betale rundt 15 millioner kroner for Wahlstedt, men en drøy måned før seriestarten er Glimt i ferd med å se på alternative løsninger.

Det innebærer trolig en langt billigere løsning.

FÅR KONKURRENT: Julian Faye Lund er det opplagte førstevalget i Bodø/Glimt etter at Nikita Haikin forlot klubben i vinter. Men Faye Lund må forberede seg på konkurranse framover. Foto: Beate Oma Dahle

Danske og Bråtveit

I den jakten har blant annet Glimt rettet blikket mot Danmark.

En av dem klubben har sett nærmere på, er en dansk keeper som de siste årene har sittet på benken i Superliga-klubben Silkeborg: 24 år gamle Oscar Hedvall.

Per dags dato er det ingen enighet om en overgang mellom klubbene, får TV 2 opplyst.

Hedvalls kontrakt går ut til sommeren, men Glimt er tydelige på at de ønsker seg en keeper nå.

TV 2 vet at også situasjonen til Per Kristian Bråtveit også har blitt sondert. 27-åringen spiller for tiden i danske AGF, men sitter for øyeblikket på benken.

Uansett er tendensen tydelig: Mens man tidligere var klar for å bruke penger på et klart førstevalg, jakter Glimt nå en billigere løsning som heller kan være en utfordrer til Julian Faye Lund.