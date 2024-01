TV 2 erfarer: Dette er treneren TIL går for

OPPRYKK: Jørgen Vik får tillit som hovedtrener i TIL etter at Gaute Helstrup dro til Bodø/Glimt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Kun formaliteter gjenstår før Jørgen Vik (33) blir ny hovedtrener for Tromsø IL.

Allerede dagen etter at Gaute Helstrups overgang til Bodø/Glimt skapte nyttårssjokk i norsk fotball, er TILs valg av ny trener klart: Jørgen Vik rykker opp fra jobben som assistent og blir hovedtrener, får TV 2 opplyst fra flere kilder.



Vik, som har vært Helstrups assistent siden før 2021-sesongen, har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke sportssjef Lars Petter Andressen og styreleder Stig Bjørklund.

Det er ventet at formalitetene rundt Viks nye jobb vil falle på plass i løpet av kort tid. Det skal fortsatt være aktuelt at han utgjør halvparten av en trenerduo, for eksempel med kollega Ola Rismo, men detaljene rundt dette er foreløpig ikke spikret.

– Vik er ung, lokal og har vært en viktig del av Tromsø sin suksess de siste årene. Han er dyktig og faglig sterk, og han har vært den som har hatt mest ansvar utpå treningsfeltet under Helstrup. Både han og Ola Rismo er godt likt i spillergruppa, og alle i og rundt klubben anser begge to som store trenertalenter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Han legger til:

– Så er man jo alltids spent på hvordan en så ung trener takler det presset det vil være å ha hovedansvaret for TIL, men slik situasjonen nå ble forstår jeg godt at TIL velger denne løsningen. De har planer om å bygge klubben videre på det som har gitt dem stor suksess, men det blir alt annet enn lett når den viktigste personen har reist til Bodø.