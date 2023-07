TV 2 erfarer: Dette er treneren LSK vil ha

ØNSKET: Gaute Helstrup er, etter det TV 2 erfarer, førstevalget til å bli hovedtrener for Lillestrøm. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Onsdag kom sjokknyheten om at Geir Bakke ga seg som trener i Lillestrøm og gikk til erkerivalen Vålerenga.

Dermed må LSK ut på trenerjakt. Ifølge TV 2s opplysninger ønsker klubben å hente Tromsøs Gaute Helstrup.

TV 2 erfarer at Helstrup har en utkjøpsklausul som er verdt rundt én million kroner.

På grunn av kveldens serierunde forventes det at samtalene intensiveres til uka.

Helstrup skal ha vært avvisende til å innlede samtaler med Vålerenga og Rosenborg, men slik TV 2 forstår det har man fra LSK-hold et langt mer optimistisk håp om en løsning.

– Lillestrøm fikk seg litt av et sjokk da Bakke plutselig skulle til Vålerenga, men om de nå får landet Helstrup tror jeg LSK-fansen kommer til å være meget godt fornøyde, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

LSKs sportssjef Simon Mesfin er opptatt med kamp og ønsker ikke å kommentere saken.

Lars Petter Andressen, sportssjef i TIL, sier til TV 2 at de ikke har hørt fra LSK ennå.

SAMTALER TIL UKA: Etter det TV 2 erfarer forventes det at partene innleder samtaler til uka om trenerjobben i LSK.

Helstrup ble presentert som ny TIL-trener i mai 2020, etter at han ble hentet fra HamKam. Han har tidligere vært trener for Tromsdalen.

I 2022 skrev Helstrup under en ny kontrakt med klubben. Den strekker seg ut 2024, med opsjon på ytterligere ett år dersom Tromsø holder plassen i Eliteserien.



47-åringen har hatt stor suksess med «Gutan» denne sesongen.



– Han har vært en trollmann i Tromsø med relativt begrensede ressurser, og det de har levert i år har vært vanvittig imponerende. Helstrup har en veldig klar plan når det kommer til hvordan han vil at laget sitt skal både angripe og forsvare seg, og spesielt det defensive har vært hovedgrunnen til at Tromsø har gjort det så bra denne sesongen, sier Mathisen.

Eksperten trekker frem Helstrups utkjøpsklausul som en viktig del for at Lillestrøm ser på han som førstevalg til å ta over den ledige trenerjobben.

– For hans del er dette også et fint steg i hans trenerkarriere. I mine øyne er det ikke lett å få så mye mer ut av Tromsø enn det han har fått, og når han da er på sitt aller heteste er det sikkert ikke dumt med et skifte.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han fortsetter:

– Helstrup er en klok fyr og gjorde veldig mye bra med Tromsdalen i mange år før han nå har vært en trollmann i Tromsø. Spesielt det de har levert i 2023 er sterkt med tanke på hvilke spillere de mistet før sesongen. Han er også veldig godt likt av spillerne der han har vært. sier Mathisen.