TV 2 erfarer: Budkrig om Vålerenga-stjerne – kan kuppes av fransk storklubb

KAN FORSVINNE ALLEREDE: Andrej Ilic har bare vært i Vålerenga i et halvt år, men nærmer seg en overgang bort fra klubben. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Mandag morgen avslørte TV 2 at Vålerenga og Cardiff City nærmer seg enighet om en overgang for den serbiske spissen.

Cardiffs seneste bud var på mellom 40 og 45 millioner kroner i en garantert sum fordelt på flere år, i tillegg til ulike bonuser som kan føre totalsummen over 80 millioner kroner dersom alt går veien både for Ilic og klubben.

Dermed så serberens fremtid ut til å være i Championship-klubben fra Wales. Men de får konkurranse på oppløpssiden.

TV 2 får nemlig opplyst at franske Lille mandag ettermiddag kastet seg på med et bud som, i hvert fall i garanterte penger, er i samme størrelsesorden som det Cardiff City er villige til å betale.

Ligue 1-klubben skal ha lagt 3,75 millioner euro, altså 42 millioner kroner etter dagens kurs, på bordet i tillegg til bonuser og videresalgsklausul.

Dermed har VIF fått det som de håpet; en ny klubb inn i kampen om å kjøpe Ilic, og dermed en potensiell budkrig som kan øke spissens pris.

Sportssjef Joacim Jonsson og daglig leder Svein Graff i Vålerenga har ikke besvart TV 2s henvendelser.



For at en overgang skal gå i orden, må også Ilic komme til enighet med Cardiff City eller Lille om de personlige betingelsene. Slik TV 2 forstår det, er dette foreløpig ikke på plass.

Serberen og hans nærmeste har riktignok gitt klart uttrykk om at en overgang bort fra Vålerenga er ønsket, og med Cardiff som det foreløpig eneste alternativet på bordet, er det grunn til å tro at 23-åringens kontrakt ikke vil være et vesentlig hinder.

Ilic scoret 11 mål på 15 kamper for Vålerenga etter overgangen fra Rigas FS i fjor sommer. VIF betalte rundt ti millioner kroner for spissen og kan derfor glede seg over en enorm fortjeneste dersom salget til Championship-klubben går i orden.