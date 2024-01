TV 2 erfarer: Blackburn prøver å kuppe Brekalo

En av vinterens lengste overgangssagaer nærmer seg slutten, men ikke uten dramatikk.

Tidligere onsdag ettermiddag kunne TV 2 rapportere om at Orlando City og Viking ikke bare hadde gjenopptatt forhandlingene, men at disse nærmet seg sluttfasen, og at Orlando skal ha gitt Viking en frist ut onsdag om å få et endelig svar.

Orlando tilbyr en totalpakke på 32,5 millioner kroner, der drøye tre millioner er prestasjonsrelaterte bonuser. I tillegg vil Viking ha rett på 15 prosent av overskuddet i et eventuelt videresalg.

Spilleren selv skal onsdag ha vært i et møte med Viking-ledelsen der han skal ha fått beskjed om at ønsket om en overgang etter alt å dømme vil bli innfridd.

Men onsdag kveld har det oppstått ny dramatikk i den etter hvert lange Brekalo-sagaen. Stavanger Aftenblad var først ute med nyheten om at en Championship-klubb har lagt inn et bud på Brekalo.

Ifølge TV 2s opplysninger er Blackburn Rovers klubben som gjennomfører det sene kuppforsøket.

Budet skal ha en totalramme som er større enn det Orlando tilbyr, men enkelte kilder hevder overfor TV 2 at det dreier seg om et lån med opsjon på kjøp til sommeren.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder Eirik Bjørnø i Viking, men han ønsker ikke å uttale seg. Sportssjef Erik Nevland har ikke besvart TV 2s henvendelser.



Brekalos agent Denis Selimovic har heller ikke vært tilgjengelig.