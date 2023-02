TV 2 erfarer: Bakenga på vei til Stabæk

Trønderen er på vei til Stabæk, ifølge TV 2s opplysninger.

Bakenga er muntlig enig med bærumsklubben om en ettårskontrakt, og flyr fra Trondheim til Oslo mandag ettermiddag. Så vil han gjennomføre den medisinske testen og signere kontrakten mandag kveld.

Dersom alt går etter planen, er Bakenga på flyet med sine nye lagkamerater til treningsleir i Marbella tirsdag morgen.

Spissen har takket nei til tilbud fra Asia og vender etter alt å dømme hjem til Norge.

Bakenga gikk til japanske Tokushima Vortis i 2021. Han hadde en opsjon om å forlenge kontrakten sin med ytterligere ett år, men benyttet seg ikke av den, ettersom han havnet ute i kulden i Japan.

Sist han spilte i Norge, scoret Bakenga elleve mål på elleve kamper for Odd før overgangen til Japan.

Tidligere har han spilt for Rosenborg, Club Brugge, Cercle Brugge, Esbjerg, Eintracht Braunschweig, Molde, Tromsø og Ranheim.

Sportssjef Torgeir Bjarmann har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke hans agent Imad El Hammichi.

I Stabæk kommer Bakenga inn som erstatter for Gift Orban. TV 2 kunne i forrige uke avsløre at den 20 år gamle nigerianske spissen var solgt til belgiske Gent for 35 millioner kroner.