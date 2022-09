Tungt for Bodø/Glimt: Nytt poengtap og skadesmell

Bodø/Glimt - Haugesund 1-1

Se sammendrag i videovinduet øverst1

Etter to strake tap i Eliteserien tok Bodø/Glimt poeng i søndagens hjemmekamp mot Haugesund, men det ble kun ett poeng.

Runar Espejord sendte Bodø/Glimt i ledelsen i andre omgang, men Julius Eskesen utlignet og sørget for 1-1 for Haugesund.

– Jeg føler at vi ikke helt klarer å komme opp på det nivået vi ønsker. Det går litt på den fysiske tilstanden. Det har vært enormt mange kamper. Vi klarer ikke helt å finne den flyten vi kan på vårt beste, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Bodø/Glimt har tatt kun ett poeng på de tre siste seriekampene.

SCORET: Runar Espejord sendte Glimt i ledelsen mot Haugesund. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Jeg tror vi må finne ut av litt ting sammen, for det virker ikke helt som vi har de samme ideene. Det var til tider bra spiller, og vi skapte sjanser, men vi klarte ikke å sette den i mål. Det var skuffende, men samtidig skapte vi mye mer og dominerte mer enn i de to foregående kampene, sier Bodø/Glimt-profil Patrick Berg til TV 2.

Bodø/Glimt falt til fjerdeplass på tabellen med ett poeng opp til Rosenborg på plassen foran. Det er tolv poeng opp til serieleder Molde, som har én kamp til gode.

– Vi har hatt våre ting vi har vært plaget med. Vi jobber med å løse det, men det er faen ikke alt som går på skinner, så det kan godt hende at det tar litt tid, men vi står på og prøver å løse det i laget. Det må vi bare fortsette med. Hvis ikke er det bare å ta av seg hatten og legge seg i graven. Vi må bare stå på, sier Espejord til Discovery.

Vetlesen ut med skade

I første omgang yppet Haugesund seg fra start, men Bodø/Glimt tok mer og mer over, men uten at de klarte å skape store målsjanser. Glimt tok pause uten å ha hatt et eneste skudd mål på 45 minutter.

UT MED SKADE: Midtbanespiller Hugo Vetlesen ble byttet ut en pause med en skade på baksiden av låret. Foto: Mats Torbergsen / NTB

På tampen av første omgang satt Hugo Vetlesen seg ned og holdt seg på baksiden av låret. Bodø/Glimts formspiller kom aldri på banen i andre omgang og ble erstattet av Albert Grønbæk.

– Hugo fikk en kjenning bak i låret, så det var vi nødt til å gjøre, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery før andre omgang.

Etter kampen sier Vetlesen til TV 2 at Vetlesen har meldt forfall til U21-landslagssamlingen. Trener Knutsen forteller at Alfons Sampsted sliter med en skulder. Islendingen ble byttet ut i andre omgang.

Fire minutter inn i andre omgang tok Bodø/Glimt ledelsen da Brice Wembangomo fant Runar Espejord foran mål. Tromsøværingen satte ballen i mål med en nydelig avslutning.

Snaut ti minutter senere kom utligningen fra Julius Eskesen. Dansken dukket opp på bakerste stolpe og satte inn 1-1 for Haugesund.

Ropte på straffespark

Lars-Jørgen Salvesen, som ble byttet inn for Espejord i andre omgang, ropte på straffespark med fem minutter igjen av ordinær tid, men han fikk ikke med seg dommeren på at det var hands på FKH-forsvareren.

Det var et stormløp mot Haugesund-målet mot slutten av kampen, men gjestene var ikke helt ufarlige. Christos Zafeiris fikk en enorm mulighet, men klarte ikke å overliste Glimt-målvakt Nikita Haikin.

Haugesund ligger på tiendeplass i Eliteserien.

– Resultatmessig har resultatene bikket litt vår vei. Vi har spilt noen jevne kamper og fått tre poeng ut av, og i dag tok vi ett poeng på en tøff arena, så poengmessig er det bra, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til TV 2.