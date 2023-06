– Tror det betyr mye for Rekdal

– Rekdal reddet definitivt jobben. Jeg tror det. Med uavgjort eller tap for HamKam på hjemmebane, tror jeg det hadde blitt helt umulig for Rosenborg-styret og ikke ta grep, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.



Det var en lettet Rosenborg-trener Kjetil Rekdal som snakket med TV 2 etter 4-0-seieren over HamKam:

– Det er ekstremt gledelig å se at de tingene vi trener på, begynner å komme til syne i kamp.

Ikke bare fikk 54-åringen endelig en seier å juble for, men han fikk også fire scoringer å glise for.

DUO: Rosenborgs trener Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård. Foto: Ole Martin Wold

Innholdsrik uke

Og det etter en mildt sagt turbulent uke:

Mandag tapte RBK 1-3 for Brann i Bergen. Samme kveld kom supportergruppa Kjernen med en uttalelse, med et krav om at Rekdal og assistent Frigård måtte fjernes som trenere.

Onsdag deltok duoen på et styremøte, hvor de forklarte tingenes tilstand. – Vi hadde med oss en tydelig presentasjon av hvordan vi trener og ønsker å spille, sa Rekdal etter å ha fått fornyet tillit som RBK-trener.

Dagen etter, torsdag, røk Rosenborg ut av cupen mot andredivisjonslaget Stjørdals-Blink.

PRESSET: Kjetil Rekdal ble pepret med kritiske spørsmål etter cupexiten. Foto: Ole Martin Wold

Håper prestasjonen stilner kritikerne

– Det var veldig deilig å få seieren her. Det var litt for trenerne òg. Nå håper jeg vi slipper å svare på spørsmål om tillit. Det er tillit og det viser vi her i dag, sier RBK-spiller Erlend Dahl Reitan til TV 2.



– Tror du dere reddet jobben til trenerteamet?

– Nei, det tror jeg ikke. Men det er deilig å vise at vi får til å spille angrepsvillig fotball, det er det som er ambisjonen og planen. Vi har slitt med å få det til, men i dag fikk vi det til.

KRYSTALLKLAR: Rosenborgs Erlend Dahl Reitan. Foto: Ole Martin Wold

– Det er vanskelig å si, men vi reddet oss selv og alle som holder på med dette. Et tap hadde ikke passet seg så veldig. Nå får vi i hvert fall litt mer ro inn mot neste kamp, men fotball er ferskvare, sier RBK-kaptein Markus Henriksen.

Til Adresseavisen tar styreleder Cecilie Gotaas Johnsen på ingen måte av.

– Arbeidsroen varer frem til neste kamp. Kampene fremover er viktig for oss. Vi får håpe dette vedvarer, men det vet vi ikke.

Overlykkelig over egne spillere

Kjetil Rekdal var meget fornøyd med responsen til egne spillere.

– Jeg er ekstremt stolt over spillergruppa. Den lojaliteten og tålmodigheten de viser til oss i trenerapparatet er fabelaktig.

– Jeg synes det er interessant det Rekdal sier: Om at han opplever at spillerne gir tilbake igjen. For de vet hva som står på spill og så leverer de en sånn prestasjon. Det tror jeg betyr mye for Rekdal å kjenne på. Å se at spillerne fortsatt jobber så hardt for ham, sier Amankwah.