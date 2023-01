– Klisjeen om å være best på det som er gratis, er vel og bra. Men det spørs om det holder når de tre klubbene har salg i hundremillionersklassen, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Han sikter til Bodø/Glimt, Molde og Rosenborg, som i tur og orden har fått på plass gigantiske avtaler for spissene sine.

For et år siden ble Erik Botheim solgt til Krasnodar. David Fofana ble nylig klar for Chelsea, mens Casper Tengstedt er i ferd med å signere for Benfica.

STORSALG: Erik Botheim ble solgt for store penger til Krasnodar. Han er nå i italienske Salernitana etter at kontrakten med den russiske klubben ble terminert. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Glimt og Molde har i tillegg tjent gode penger på Europa-deltakelse de siste sesongene.

– Hva tror du klubbene som gjerne vil konkurrere med dem tenker?

– Jeg tror de sitter med lengsel i blikket og skulle ønske at det var dem, svarer TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah, og trekker frem klubber som Vålerenga, Viking og Brann.

FOTBALLEKSPERT: Yaw Amankwah, som tidligere har spilt for Brann og Stabæk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Slik svarer klubbene

Christian Kalvenes, daglig leder i nyopprykkede Brann, er enig i at trioen får et konkurransefortrinn.

– Klubbene som selger disse spillerne, har allerede gode inntekter fra spill i Europa. Man får dermed noen få klubber som befester en posisjon med store inntekter både fra turneringer og spillersalg, sier Kalvenes.

ULEMPE: Mens Brann har vært nede i Obosligaen, har toppklubbene gjort det knallsterkt økonomisk. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– I overgangsmarkedet er det umulig å konkurrere med de tre klubbene. Både på lønninger og overgangssummer, fortsetter Brann-lederen.

I Viking er de fullstendig klar over mot de tre toppklubbene i det norske markedet. Selv solgte Stavanger-klubben Veton Berisha til Hammarby for en ryktet sum på rundt 20 millioner kroner i sommer.

– Når man konkurrerer mot noen som økonomisk er større og har mer midler, må vi være smartere, sier Viking-direktør Eirik Bjørnø.

– Målet må være å styrke økonomien gradvis, selge spillere for høyere summer og kvalifisere oss til Europa, og andre inntektskilder. Det er en utrolig motiverende utfordring, fortsetter han.

POSITIV: Eirik Bjørnø sier at det først og fremst er gledelig for norsk fotball at klubbene klarer å generere spillersalg i den størrelsesordenen. Foto: Jan Kåre Ness

«De tre store»?

Amankwah ser ikke bort fra at man kan ende opp med en situasjon der man har «de tre store», lignende den som har vært i Premier League, hvor seks klubber ligger langt foran de resterende med tanke på ressurser.

Samtidig understreker Amankwah at det ikke er noen automatikk i at mye penger gir sportslig suksess.

– Vi har sett eksempler før på norske og internasjonale klubber som har tjent store penger på salg, men suslet det vekk på bomkjøp, poengterer den tidligere midtstopperen.

Han fortsetter:

– Molde og Glimt har jo truffet veldig godt gjentatte ganger de siste årene, som forklarer litt av suksessen. Rosenborg har vært «hit and miss», men traff sensasjonelt godt med Tengstedt. Så hvor avgjørende pengene blir, kommer an på hvor godt de brukes.

GULLKALV: Casper Tengstedt tok Eliteserien med storm etter overgangen fra dansk fotball i sommer. Foto: Ole Martin Wold

Ekspertkollega Jesper Mathisen støtter det argumentet.

– De neste årene vil de øvrige norske klubbene være sjanseløse i konkurransen mot RBK, Glimt om Molde når det gjelder spilleroverganger, ressurser og lønninger, sier den tidligere Start-profilen.

– Samtidig finnes det utallige eksempler både fra Norge og utlandet om at det ikke alltid er de klubbene med mest penger som presterer best. Det handler om hvordan de forvalter sine ressurser, fortsetter Mathisen.

God trend

I tillegg er Amankwah klar på én ting: At trioen henter inn store summer, er veldig positivt.

Brann-leder Kalvenes er enig.

– Først og fremst er jeg glad for at norske klubber får bedre betalt for spillere vi selger til utlandet, sier Kalvenes.

Han mener at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har økt verdien på det norske markedet. Kalvenes ser også en positiv trend.

– Tidligere var salgssummen ut av Norge ti millioner kroner, så gikk man videre for 150 millioner. Nå ser vi jo at spillere går fra Eliteserien for enorme summer i første omgang, poengterer han.

Viking-sjef Eirik Bjørnø slenger seg på:

– Det er jobbet med kvaliteten og anseelsen i ligaen over tid, og det får man nå betalt for.

SUPERDUO: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaards fenomenale prestasjoner trekkes frem som en årsak til pengegaloppen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ble mer attraktive

I Skien har de akkurat solgt midtstopperen Odin Bjørtuft til Bodø/Glimt. Overgangssummen skal være på rundt ti millioner kroner.

– Om det er sunt over tid, er for tidlig å si. Vi merker oss at med femteplassen vi oppnådde i fjor, så gjør det oss litt mer attraktive for andre klubber. Samtidig er summene vi har vært borti, ikke i nærheten av det de store klubbene har opplevd. Vi er ikke en del av galoppen der, sier Morten Rønningen, sportssjef i Odd.

SPORTSSJEF: Morten Rønningen i Odd. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han innrømmer glatt at de har lite å hamle opp med storhetene.

– Vi er en liten klubb. Det har nok ikke endret seg hos oss. Men at det kommer til å skje noe med norsk fotball og overgangssummer, er naturlig. Folk kommer til å se mer og mer til Norge. Først og fremst for å kjøpe, spår han.

– Norsk fotball med Glimt, Molde, Haaland og Ødegaard og det norske landslaget. Det er mange faktorer som gjør oss mer synlig i Europa, mener Rønningen.

Brann-trener Eirik Horneland slår fast at talentsatsingen blir viktig i årene som kommer. Bergenserne forlenget nylig kontrakten til den 18 år gamle juvelen «Kniklas».

– Det er et vanskelig marked. Det har akselerert med tanke på pris, kroner og øre. Det er vanskelig å kjøpe dette laget enda bedre. Vi må først og fremst utvikle det vi har. Akademiet er en viktig del av satsingen av Brann, slår Horneland fast.