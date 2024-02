Tromsø-spiss kan få livet snudd på hodet: – En ganske syk greie

TV 2 møter U21-landslagsspilleren etter en fotballøkt i strålende sol på Marbella, og før en tur inn på styrkerommet for å trene knebøy og diverse øvelser.

Han sitter på en plaststol iført en treningstrøye uten ermer, har anlagt bart og er snauklipt på hodet. Humøret er strålende, men bak smilet skjuler nervene seg.

– Det er en ganske syk greie at jeg plutselig kan måtte flytte til et helt annet land i morgen, bare fort som dét, sier Nordås til TV 2 og knipser.

– Det er ganske sykt, gjentar han og rister litt på hodet.

VENTER SPENT: Lasse Nordås sjekker telefonen mellom løftene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Må vurdere fælt

TV 2 kunne i forrige uke avsløre at den polske toppklubben Raków hadde lagt 11 millioner kroner på bordet – uten å telle med noen millioner i bonuser – for å kjøpe Nordås fra Tromsø.

Det var polakkenes tredje bud, men også dette ble avslått av klubben. Siden har det ikke kommet nye bud.

Men Raków har fortsatt ikke hentet en spiss, og det polske overgangsvinduet stenger natt til fredag. Så med halvannet døgn igjen er det fortsatt muligheter for at de gjør et nytt fremstøt for å sikre seg nordmannen.

Slik TV 2 forstår det, skal det onsdag ettermiddag og kveld foregå møtevirksomhet med mål om å avgjøre hvorvidt Raków gir det et siste forsøk eller legger det ifra seg.

– Tromsø har ikke godtatt noe, så jeg har ikke blitt tvunget til å forholde meg til det. Da er det ikke noe stress. Hvis de godtar noe, må jeg vurdere fælt hva jeg skal gjøre.

– Sitter du på tå hev?

– Kanskje litt. Jeg følger litt mer med enn jeg ellers ville gjort. Vi får se i løpet av kvelden og morgendagen hva som skjer videre, sier Nordås.

GODT HUMØR: Lasse Nordås mener han kan stå overfor et luksusproblem. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvordan vil du forholde deg til det hvis du etterpå får beskjed om at klubben har akseptert et bud på deg fra Raków?

– Jeg har jo faktisk ikke tenkt noe konkret på hva som skjer hvis de godtar. Jeg har sett på det som litt langt unna. Men hvis det skjer, ville det satt i gang mange prosesser. Da får man veldig kort tid. Det er derfor det er like greit å slippe å ta et valg, selv om det kanskje høres litt feigt ut. Men det er et luksusproblem.

Knutsen-telefon: – Et helvete

Dessuten føler Nordås seg rustet for å håndtere fotballens lunefulle veier. I sommer ble han brått hovedperson i et nordnorsk drama da han hadde flyttet til Tromsø i forkant av en overgang, men ble kalt tilbake av Bodø/Glimt på grunn av skader og suspensjoner foran Europa-oppgjøret mot Hibernian. Nordås var selv ikke i kampform.

– Når du blir kastet frem og tilbake mellom Tromsø og Bodø, føler jeg at du blir greit herdet av det. Det skal mye til for å toppe det, sier Nordås.

Særlig ett øyeblikk skiller seg ut.

– Jeg står i Tromsø og lager hjemmelaget lasagne og ser at Kjetil Knutsen ringer. Da skjønner jeg at «nå kommer det til å bli et helvete». Da settes alt i gang.

– Jeg tar telefonen og er kanskje litt naiv og tenker at han bare skal ta farvel. Men jeg skjønner innerst inne hvor det bærer. Jeg sier at jeg helst ikke vil ha noe med det å gjøre, men hvis dere blir enige, så skal jeg dra.

SLO PÅ TRÅDEN: Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Men på vei til flyplassen ringte daværende TIL-trener Gaute Helstrup.

– Da kommer han med: «Hvis du drar nå, så er det ikke sikkert det blir så mye spilletid fremover.» Jeg trodde det var en avtale mellom klubbene. Det var det tydeligvis ikke. Da ble det mye styr. Jeg var på vei til å snu fra flyplassen og ikke dra, men så dro jeg likevel, sier Nordås.

Han endte opp med å slutte seg til Glimt-troppen igjen før han til slutt ble Tromsø-spiller for fullt den 1. august.

– Det gjør deg til en sterkere person. Da er du forberedt på at sånne ting kan skje, sier Nordås.

– Så du er klar hvis det koker over denne gangen også?

– Ja, ja. Det er bare moro til syvende og sist, smiler han.

Så setter han kursen mot treningsrommet, der han plukker opp telefonen mellom hvert sett med knebøy. Foreløpig lar den omveltende beskjeden vente på seg.

– Det er stille rundt ham for øyeblikket, sier sportssjef Lars Petter Andressen til TV 2.

– Hva skal til for at han skal dra?

– Det er et betydelig høyere bud enn det som har vært hittil.