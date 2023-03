Tromsø felt av selvmål – LSK til semifinale

Tromsø - Lillestrøm 2-3

Tromsø ledet både 1-0 og 2-1, men røk ut av cupkvartfinalen mot Lillestrøm i søndagens kamp på Alfheim.

Lillestrøm kom tilbake to ganger, før de fullførte snuoperasjonen med 3-2-scoringen i andre ekstraomgang.

Avgjørelsen kom da Tromsøs Anders Jenssen satte ballen i eget mål.

– Jeg følte vi var det desidert beste laget i andre omgang og ekstraomgangene, så vi jobbet for å få 3-2 før straffekonk, som er 50-50, sier LSK-kaptein Gjermund Åsen til NRK.

I semifinalen skal LSK møte Bodø/Glimt hjemme på Åråsen.

– Mot Bodø/Glimt må vi treffe planke på en god del. Vi vet at det er et lag som produserer sjanser nesten uansett, så vi får bre sørge for at de får kjenne at de er på Åråsen, sier LSK-trener Geir Bakke til NRK.

Tromsø trodde de hadde tatt ledelsen i åpningsminuttene ved Lasse Nilssen, men scoringen ble annullert for offside. TIL-ledelsen kom imidlertid drøyt halvtimen inn i oppgjøret da Sakarias Opsahls frispark fra skrått hold gikk hele veien forbi LSK-målvakt Mads Hedenstad.

Lillestrøm utlignet helt i starten av andre omgang. Niklas Vesterlund handset og laget straffespark. Fra elleve meter var Thomas Lehne Olsen sikker mot gamleklubben og satte inn 1-0 for Lillestrøm.

Nykommeren med sitt første Tromsø-mål

Snaut timen inn i oppgjøret var Tromsø tilbake i føringen da nyervervelsen Hilmir Rafn Mikaelsson headet inn 2-1, men tjue minutter før full tid utlignet Gjermund Åsen da han var først på egen retur og trillet inn 2-2 for gjestene fra Romerike.

I andre ekstraomgang var Anders Jenssen uheldig og satte ballen i eget nett. Et innlegg ble headet inn foran mål av Espen Bjørnsen Garnås. Jensen endte med å sette ballen i eget mål.